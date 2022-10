Casiraghi torna alle 'origini' ed entra in Fratelli d'Italia

Massimo Casiraghi torna a 'a casa'. Il capogruppo della coalizione di centrodestra nel consiglio comunale di Villasanta lascia Forza Italia ed entra in Fratelli d'Italia. Una sorta di ritorno alle origini per il consigliere comunale villasantese, candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative del 2019, e una lunga carriera personale e politica nel centrodestra quando da ragazzo aveva iniziato la sua militanza proprio nel Msi.

"Ho iniziato la militanza politica a 14 anni - ha proseguito -. Ho fatto tutti percorsi di gavetta, siedendo a lungo anche tra i banchi del consiglio comunale di Monza". Nessuna rottura con i compagni di coalizione. "E' stato un passaggio maturato ma naturale - ha precisato -. Anche quando ero negli azzurri per Fratelli d'Italia sono sempre stato un punto di riferimento sul territorio di Villasanta".

Alla conferenza stampa presenti anche l'onorevole Paola Frassinetti. "Casiraghi ha aderito a quello che da sempre è il suo progetto. Come centrodestra avremo importanti battaglie da portare avanti uniti, anche in previsione delle elezioni regionali". Anche Rosario Mancino, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, accoglie favorevolmente il ritorno di Casiraghi. "C'è grande attenzione da parte del partito ad essere presenti sul territorio, su tutti i comuni di Monza e Brianza".

Così che anche a Villasanta - dove alle ultime politiche il partito di Giorgia Meloni ha ottenuto oltre 1.200 voti - sta preparando una squadra che, per ora, afferisce al Circolo di Fratelli d'Italia di Monza e di Arcore. "Anche a Villasanta stiamo lavorando per creare un buon gruppo - commenta Mirco Radicula -. Tra i primi temi dei quali ci occuperemo ci sarà quella della Lombarda Petroli. Stiamo raccogliendo le preoccupazioni dei cittadini che vivono in quella parte di Villasanta.