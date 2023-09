Elezioni suppletive, De Luca scatenato: "Ecco perché mi presento a Monza" e mostra il regalo per Salvini

“In tanti me lo stanno chiedendo: Cateno De Luca perché dalla Sicilia sia venuto in Brianza? Io sono qui non perché sono un disoccupato o un politico alla ricerca di un seggio. Non sono venuto qui con il cappello in mano”. Così Cateno De Luca, candidato di Sud con Nord per le elezioni suppletive del 22 e 23 ottobre ha aperto venerdì 15 settembre la sua campagna elettorale. In corsa per quello scranno in Senato lasciato libero dopo la morte di Silvio Berlusconi.

Gli attacchi a Galliani e Cappato

Dal palco del Teatro Binario 7 e davanti a una nutrita platea (anche con volti noti della politica monzese e brianzola) Cateno De Luca, sindaco di Taormina, ha iniziato il suo intervento. Oltre un’ora, senza interruzioni, ripercorrendo la sua storia, il suo impegno in politica iniziato nei primi anni Duemila, i 2 arresti e i 18 processi. “Sono incensurato, in Sicilia quando ti muovi senza protezioni diventi una persona pericolosa”, ha spiegato. Un vero e proprio show durante il quale non sono mancate frecciate agli altri due avversari di campagna elettorale: Adriano Galliani (sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati) e Marco Cappato (che da poco ha raccolto anche il sostegno del Pd di Elly Schlein e il rammarico dei sindaci del Pd di Monza e Brianza che chiedevano invece un candidato del territorio).

“Ammiro Adriano Galliani ma mi chiedo che cosa ha a che fare con la politica? - ha dichiarato il leader di Sud con Nord -. Adriano, perché devi cambiare mestiere? Sei un ottimo amministratore e manager, ma dicci subito se dopo le elezioni intenderai vendere l’Ac Monza”. Poi una stoccata anche al brianzolo Marco Cappato. “Un applauso ai sindaci brianzoli del Pd amareggiati per il sostegno del partito a Cappato, ha vinto la politica salottiera romana. E a proposito di Marco Cappato, che lavora fa?”.

I due regali per Matteo Salvini

Ma poi il vero bersaglio di Cateno De Luca è stato il ministro Matteo Salvini. Alla vigilia del raduno di Pontida di domani, domenica 17 settembre, il candidato di Sud con Nord non si è risparmiato negli attacchi al leader del Carroccio al quale aveva chiesto di partecipare a Pontida. Invito che Salvini non gli ha inviato. De Luca ha anche organizzato un pullman di militanti che dalla Sicilia è arrivato in Brianza, e con i quali sperava di poter essere invitato alla grande festa della Lega. "Salvini dice che non mi invita a Pontida perché lo insulto, ma vorrei ricordargli che aspetto le sue scuse per avermi etichettato come impresentabile nel 2017 per una vicenda giudiziaria dalla quale sono uscito con ben 2 sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste – ha aggiunto De Luca -. Però non si è mai scusato. Adesso abbiamo chiesto di partecipare a Pontida per confrontarci sul tema dell'autonomia differenziata. Ho pronti anche due regali per lui: una copia dello Statuto della Regione Siciliana e il Ponte sullo stretto costruito con i mattoncini colorati”.

Intanto la campagna elettorale entra nel vivo. I dati aggiornati alla serata di venerdì 15 settembre prima dell’apertura della campagna elettorale annunciavano la raccolta di quasi tutte le 350 firme da depositare per la presentazione della candidatura. Settimana prossima l’inaugurazione della sede elettorale a Monza, in via XX Settembre per poi iniziare subito un tour nei 55 comuni della provincia che a fine ottobre saranno chiamati al voto.