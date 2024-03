Il candidato sindaco che brucia le lettere anonime e offensive contro la sua famiglia

Si è seduto e ha preso un accendino, poi ha dato fuoco a quella lettera anonima che gli era stata inviata da quel Pasquino da Roma che, ormai da tempo, lo sta "perseguitando". Il tutto ripreso e postato sui social, invitando anche coloro che ricevono le stesse missive da questo fantomatico mittente a fare altrettanto.

Non si fa problemi Dante Cattaneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto e candidato nel suo comune alle prossime elezioni amministrative del 9 e 10 giugno. A gennaio Dante Cattaneo aveva già denunciato Pasquino da Roma reo, secondo il politico della Lega, di aver inviato lettere anonime sul suo conto ai cittadini di Ceriano Laghetto e di Solaro. “La vicenda prosegue da diversi anni - aveva spiegato Cattaneo a MonzaToday -.Inizialmente solo a Ceriano Laghetto, poi anche nel vicino comune di Solaro dove i cittadini continuano a ricevere missive firmate da Pasquino di Roma. Missive piene di falsità, odio, aberrazioni, calunnie e diffamazioni nei mie confronti. Adesso si è superato il livello perché non vengo più toccato soltanto io, ma anche la mia famiglia. Le lettere non vengono spedite tutti i giorni, ma periodicamente a sfilze di circa 200 missive alla volta. I cittadini si sono stancati, mi hanno contattato e mi hanno consegnato le lettere”. Cattaneo si era rivolto all’avvocato Carlo Basilico che aveva denunciato il fatto.

Intanto nei giorni scorsi Cattaneo ha ricevuto una nuova missiva da Pasquino e a questo punto ha deciso di denunciare con un video su TikTok, leggendo alcuni stralci della missiva dove Pasquino avrebbe affermato “Se nel prossimo futuro continuerai a rompere le scatole e spaccerai vere cose false mi deciderò forse a entrare a gamba tesa rispolverando alcune tue due vecchie foto di quando frequentavi il Plastic (noto locale notturno di Milano, ndr). A buon intenditore poche parole”.

Dante Cattaneo ha deciso di rendere pubblica questa ultima missiva annunciando a Pasquino da Roma “che se per rompere le scatole significa candidarsi annuncio già che mi candido per le amministrative di giugno e non ho nulla da nascondere dei tempi in cui, giovane, frequentavo il Plastic. Anzi ho sempre pubblicato anche le foto di quei tempi e ho scritto pubblicamente le condoglianze quando è morto lo storico gestore che conoscevo molto bene”. Cattaneo ha concluso il video bruciando la lettera e invitando coloro che riceveranno missive da parte di Pasquino da Roma a fare altrettanto.