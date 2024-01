Pasquino, lo sconosciuto che invia ai cittadini migliaia di lettere infamanti contro il vicesindaco

Si firma come Pasquino (o meglio come Pasquino di Roma) e invia ai cittadini di Ceriano Laghetto e di Solaro lettere infamanti contro Dante Cattaneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto. Adesso il politico della Lega, molto noto in Brianza soprattutto per le sue battaglie contro gli spacciatori, ha deciso di passare alle vie legali e di denunciare Pasquino.

Il problema, infatti, non è degli ultimi giorni. È da anni che questo signore (dietro al quale Cattaneo ipotizza ci sia una vera e propria macchina del fango) continua in questa sua battaglia epistolare. “La vicenda prosegue da diversi anni - ha spiegato Cattaneo a MonzaToday -.Inizialmente solo a Ceriano Laghetto, poi anche nel vicino comune di Solaro dove i cittadini continuano a ricevere missive firmate da Pasquino di Roma. Missive piene di falsità, odio, aberrazioni, calunnie e diffamazioni nei mie confronti. Adesso si è superato il livello perché non vengo più toccato soltanto io, ma anche la mia famiglia. Le lettere non vengono spedite tutti i giorni, ma periodicamente a sfilze di circa 200 missive alla volta. I cittadini si sono stancati, mi hanno contattato e mi hanno consegnato le lettere”.

Cattaneo le ha così raccolte e si è rivolto al suo legale, l'avvocato Carlo Basilico, per denunciare Pasquino e cercare di risalire a questa macchina infamante. “Il mio legale ha raccolto le centinaia di lettere che sono state recapitate e che molti cittadini mi hanno consegnato, e ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica di Monza - prosegue -. Non penso proprio che Pasquino sia un mitomane, ma ipotizzo che la sua azione sia una vera e propria associazione a delinquere di stampo politico che al confronto tradizionale e sincero basato sui contenuti, abbia invece optato per questa azione meschina e codarda che, come al solito, non porterà frutti. Sono abituato a respirare questo clima di odio e di perversione politica da parte di alcune persone che dimostrano ormai una vera e propria ossessione nei miei confronti, ma guai quando questa cattiveria tocca la mia famiglia”.