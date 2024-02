L'onorevole Ciocca (che voleva pagare la multa al Trenta) arriva a Monza: ecco perché

L'europdeputato Angelo Ciocca arriva a Monza per parlare agli agricoltori (ma non solo). Niente trattori in piazza ma un incontro confronto in centro. L'appuntamento è per domani, martedì 20 febbraio, alle 18.30 al bar San Paolo dove l'eurodeputato della Lega - salito alla ribalta delle cronache brianzole per voler pagare la multa (poi azzerata) a Claudio Trenta - incontrerà gli agricoltori, gli imprenditori e le associazioni di categoria.

Un confronto per ascoltare le esigenze degli imprenditori e discutere dei problemi che affrontano quotidianamente. In particolare, si concentrerà sulle politiche dell'Unione europea che, secondo l'europarlamentare, sono sempre più folli ed ideologiche, scollate dalla realtà.

Durante l'incontro Cioccà illustrerà le battaglie condotte in questi 8 anni dall’europarlamentare e racoglierà le istanze di lavoratori e imprenditori in vista delle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno. "La rivoluzione europea è qui per incontrare le realtà locali, per capire i problemi che affrontano e per proporre soluzioni concrete" - dichiara Ciocca -. Siamo più che mai in rivolta contro le folli politiche dell'Unione europea che non rispondono alle esigenze del nostro Paese e delle nostre realtà locali".