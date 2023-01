Che cosa ha fatto il city manager di Monza nei primi 4 mesi di lavoro

Un primo bilancio delle attività del city manager di Monza a poco più di 4 mesi dal suo insediamento. A illustrare i primi interventi svolti dal direttore generale Michele Bertola è stato il sindaco Paolo Pilotto che nel consiglio comunale di giovedì 19 gennaio ha risposto all'interrogazione presentata dal consigliere Paolo Piffer (Civicamente).

Che cosa ha fatto

"In questi primi mesi il direttore generale è stato impegnato in diverse attività. Tra cui la rilettura della macro organizzazione della macchina comunale mantenuta in parte uguale a quella della passata giunta Allevi - ha spiegato il primo cittadino -. Ma con una revisione di alcune aree e con la creazione di un settore specifico proprio per la coordinazione dei bandi. Al 21 di ottobre ha presentato l'ipotesi di una macro organizzazione alla giunta comunale, successivamente è partito il bando per l'individuazione di 4 figure dirigenziali nei settori, che verranno individuate entro la data del 31 gennaio 2023 come avevamo previsto. Inoltre il direttore generale ha svolto un lavoro di coordinamento e di sostegno per la partecipazione ai bandi; e di trasformazione del programma di mandato in obiettivi e strategie per la redazione del Dup (Documento unico di programmazione, il principale strumento per la guida strategica e operativa di un comune italiano ndr)". Il sindaco inoltre ha precisato, rispondendo ad accuse che gli sono state indirizzate nel corso dei mesi precedenti, che "il direttore generale non è il commissario del sindaco e non fa il lavoro del primo cittadino".

"Non sono soldi spesi bene"

Il consigliere Piffer ha risposto che "la scelta di Michele Bertola resta inopportuna vista la parentela stretta con la presidente del consiglio comunale Cherubina Bertola (sono fratelli, ndr). Ci era stato presentato come un professionista con competenze straordinarie che avrebbe fatto incassare più soldi al comune e fatto funzionare meglio il servizio. Ad oggi ha svolto attività di ordinaria amministrazione: il compenso di 200 mila euro all'anno per me non sono soldi spesi bene".

Cosa farà il city manager

Nella presentazione a fine agosto del city manager il sindaco aveva spiegato che "Il direttore generale coordinerà l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo del comune gestendo una struttura organizzativa complessa che conta oggi circa 900 dipendenti. La figura del direttore generale rappresenta una presenza importante a vantaggio di tutta la cittadinanza. Il suo ruolo sarà infatti determinante per valorizzare le molte e specifiche professionalità presenti nell’ente, in vista della migliore applicazione delle diverse competenze e di una modalità di lavoro sempre più condivisa. Altrettanto importante sarà il compito di sostenere le esigenze di organizzazione generale del comune per migliorarne l’efficienza e l’efficacia nell’erogazione dei servizi, anche in chiave innovativa e tecnologica".