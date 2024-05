Il candidato sindaco che si improvvisa giardiniere e taglia la pianta che impedisce il passaggio

Che non si faccia problemi a risolvere personalmente quello che non funziona in paese è risaputo. Tanto che la sua notorietà nasce proprio dall’aver riparato una buca in mezzo alla strada. Un gesto - che al noto blogger che ha creato una seguitissima pagina facebook - gli è costato, non solo la fama a livello internazionale, ma anche un multa da parte della polizia locale poi annullata dal giudice di pace.

Adesso Claudio Trenta si ripete. Nella giornata di giovedì 9 maggio Trenta, che si è presentato come candidato sindaco a Barlassina per le prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno, ha impugnato la motosega e ha tagliato quella pianta che impediva il passaggio all’ingresso del parco delle Groane. Come sempre accompagnato dal suo fedele Ubaldo, un bellissimo esemplare di boxer.

“Stavo facendo una passeggiata con il mio cane per le vie di Barlassina – racconta Claudio Trenta a MonzaToday -. L’entrata del Parco delle Groane da via Silvio Pellico era ostacolata da una pianta appoggiata sul cancello. Non si riusciva a passare. Quindi sono tornato a casa, ho preso la motosega, ho tagliato la pianta che ostruiva il passaggio rendendo nuovamente percorribile la strada e ho proseguito la mia passeggiata. Da quanto mi è stato riferito pare che il problema fosse già stato segnalato agli uffici competenti ma senza successo”. Così che il blogger, ancora una volta, ha deciso di fare da solo.