Le mamme non devono più rinunciare alla vita politica: l'opposizione chiede una commissione

La polemica attorno alla vicenda dell’ormai ex consigliera comunale Francesca Dell’Aquila non si ferma. E l’opposizione chiede di istituire una commissione comunale ad hoc per adeguare alle nuove esigenze il regolamento dei lavori nell’aula di Monza. La richiesta, firmata da tutti i consiglieri di opposizione, è di istituire una commissione bipartisan che si prenda l’onere e l’onore di rinnovare il regolamento.

La vicenda della ex consigliera dell’Aquila risale a settimana scorsa quando la politica e neomamma aveva rassegnato le dimissioni dal consiglio comunale di Monza. Aveva chiesto di poter partecipare alle sedute del consiglio comunale da remoto. La sua bambina, nata a settembre 2023, era troppo piccola da portare ai lavori dell’aula che spesso si prolungano fino a tarda sera. Dell’Aquila aveva proposto di presentare una mozione urgente, come già fatto in altri comuni, ma il partito aveva spiegato che per Monza (soprattutto alla vigilia dei rinnovamenti tecnologici introdotti dal consiglio comunale di lunedì 15 gennaio) era impossibile. Serviva un lavoro più articolato di modifica del regolamento.

“È tempo di prendere atto che c’è la necessità effettiva di lavorare sul regolamento comunale, almeno in quelle parti ormai vetuste – commenta Francesco Cirillo, consigliere del Gruppo Misto e primo firmatario della richiesta depositata in Comune a Monza, il capogruppo Francesco Cirillo - l’idea condivisa con i colleghi di opposizione è quella di istituire un’apposita commissione che lavori sull’oggetto. Non ne faccio un discorso politico di parte. Non è più tollerabile che le donne e mamme debbano essere costrette a rinunciare all’impegno civico o limitarlo nonostante ci siano gli strumenti adatti per superare di slancio questa impasse. La scelta non deve essere o fai la mamma o il politico. È possibile fare entrambe le cose. E pure in maniera egregia”.

Una richiesta sostenuta anche dalla collega di partito Martina Sassoli. “La politica capisca che mentre il mondo cambia, questa non può restare ferma al palo. In un frangente in cui Teams, Zoom e tutte le piattaforme avvicinano i cinque continenti, Monza ha ancora il gettone telefonico in mano”, incalza la consigliera.

“Lo svilupparsi delle nuove tecnologie consentono di facilitare i lavori anche in caso di impedimento fisico – precisano Cirillo e Sassoli - si pensi ad esempio in caso di malattia o di impegni lavorativi fuori Monza, per non citare le recenti esigenze palesate da alcune consigliere neomamme, che rendono impossibile svolgere correttamente i lavori in presenza. In considerazione di tutto ciò è quanto mai urgente mettere mano al regolamento. Almeno in quella parte che riguarda le nuove tecnologie, appunto, introducendo casistiche di partecipazione online - laddove sussistano accertate condizioni- che non potevano essere pensate quando, agli inizi dello scorso decennio, la Commissione per il regolamento d’aula consiliare aveva approvato le norme che determinano i lavori dell’assise cittadina.”