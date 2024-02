Veggian (FI): "Non possiamo permettere che il finto ambientalismo danneggi le nostre imprese"

"Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide sia elettorali che sociali. Non possiamo permettere che il finto ambientalismo danneggi le nostre imprese, vero motore della Brianza e della Lombardia. È necessario trovare la terza via delle politiche ambientali, che unisca buon senso e rispetto per la nostra terra. Dobbiamo incoraggiare e aiutare le imprese attraverso politiche green sostenibili e condivise. Ogni battaglia, ogni elezione, ogni campagna elettorale si vince solo grazie ad una squadra forte e compatta”. Questo il commento di Luca Veggian, coordinatore provinciale di Forza Italia, al ritorno da Roma dove, nel fine settimana, ha partecipato al congresso del partito con una nutrita delegazione di azzurri di Monza e Brianza.

Il congresso ha portato all’elezione all’unanimità di Antonio Tajani come segretario nazionale del partito. Una scelta abbracciata e applaudita dalla delegazione brianzola, guidata dal coordinatore provinciale Luca Veggian.

“Siamo pronti e determinati - aggiunge Veggian -. La squadra che tutti abbiamo acclamato è composta da eccellenze che sono la testimonianza di una classe dirigente capace di amministrare e programmare politiche pubbliche a 360 gradi. Sono molto orgoglioso che tra i quattro vice segretari nazionali eletti ci sia l’onorevole Stefano Benigni, espressione del territorio lombardo, con il quale condivido l'esperienza politica sin dagli anni della mia militanza giovanile”.