Convocato il consiglio comunale dedicato al centro di accoglienza profughi

Il centro di accoglienza profughi di via Monte Oliveto arriva sui banchi del consiglio comunale. È stato convocato per lunedì 26 febbraio alle 18.30 in municipio il consiglio comunale dedicato all’apertura del centro di accoglienza profughi nella ex sede della Cgil che aveva fatto salire i residenti sulle barricate. Sull’argomento interverranno il sindaco Paolo Pilotto e l’architetto Nadia Bombardieri (dirigente del settore Governo del territorio). È previsto poi l’intervento dei capigruppo e dei consiglieri comunali. La seduta, come si legge sulla convocazione dell’assise, potrà protrarsi fino alle 23.30.

Il centro di accoglienza è stato aperto poche settimane fa. Un arrivo graduale, quello annunciato dalla prefettura. L’arrivo di ospiti che, come si legge nel documento inviato ai consiglieri comunali “ospiterà richiedenti asilo già inseriti nel sistema di accoglienza provinciale, con l’obiettivo primario di assicurare più equa distribuzione tra i centri presenti sul territorio, tra cui anche quello di via XX Settembre a Monza. In considerazioni delle condizioni attuali della rete provinciale di accoglienza, non si prevede l’utilizzo dell’immobile per la piena capienza” La richiesta di un’accoglienza non massiva ma diffusa era stata avanzata a dicembre 2023 proprio dal consiglio comunale di Monza. Con una mozione bipartisan firmata da maggioranza e minoranza si era chiesto al sindaco di farsi portavoce con il prefetto Patrizia Palmisani di promuovere un progetto di accoglienza diffusa per il benessere dei migranti, ma anche degli stessi residenti di Triante ai quali si paventava l’ipotesi della trasformazione della ex sede della Cgil in un centro inn grado di accogliere fino a 100 persone.