Il consiglio comunale sul maxi svincolo di Sant'Alessandro si farà, ma senza l'intervento del Comitato

Alla fine la data (salvo imprevisti) è stata fissata. Lunedì prossimo, 18 marzo, alle 18.30 ci sarà il consiglio comunale dedicato alla questione del maxi svincolo di Sant’Alessandro che, già finanziato dalla Regione Lombardia con un contributo di 42 milioni di euro, verrà realizzato anche se (probabilmente) non nei tempi stabiliti per la sua inaugurazione per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Ma al tavolo dei relatori non è prevista la presenza dei rappresentanti del Comitato vie Gentili, Talete e Aristotele che, in questo modo, come prevede il regolamento del consiglio comunale, saranno semplici uditori in aula senza diritto di parola. Una notizia che non è stata accolta bene dal Comitato che aveva annunciato anche la volontà di rivolgersi al presidente Sergio Mattarella per chiedere lo scioglimento del consiglio comunale per quell'opera che avrebbe avuto impatti negativi sulla salute delle persone.

Oltre 400 giorni di cantiere

A chiedere un consiglio comunale ad hoc sul tema è stato il consigliere Paolo Piffer (Civicamente) contattato nei mesi scorsi dai cittadini e dai componenti del Comitato che da tempo si battono affinché l’opera (il cantiere durerà 415 giorni lavorativi) non venga realizzata così come prevista nel progetto. Un no netto contro quella maxi infrastruttura che impatterà violentemente sul quartiere, non solo nella fase cantieristica, ma anche dopo quando ci saranno 70 metri di strada super trafficata all’aperto che passerà proprio accanto alle scuole, alla palestra e al campo di calcio della squadra del quartiere. Ma il no è soprattutto per un progetto che, proprio come riportato nel documento inviato mesi fa dal Ministero dell’Ambiente “dall’analisi è stato possibile valutare che 125.390 persone residenti all’interno del dominio di calcolo otterranno un beneficio grazie alla realizzazione dell’opera in esame, mentre 5.600 persone saranno soggette ad un potenziale incremento del rischio inalatorio di tipo cancerogeno...”.

L'annuncio del sindaco Paolo Pilotto

Il sindaco Paolo Pilotto oltre un mese fa durante un incontro pubblico a San Rocco aveva annunciato che il Comune aveva affidato a Monza Mobilità lo studio del progetto dal quale sarebbe emerso che, a dispetto delle informazioni fornite da Serravalle, anche quei 70 metri di tunnel potevano essere realizzate al coperto (anche se i tempi di realizzazione sarebbero stati più lunghi e i costi maggiori). Ma al momento non si hanno aggiornamenti in merito alla vicenda. Bisognerà attendere lunedì quando, durante il consiglio comunale, Paolo Piffer auspica la partecipazione anche di rappresentanti di Serravalle per avere aggiornamenti diretti, dei dirigenti comunali e dei tecnici di Monza Mobilità. Ma il capogruppo di Civicamente è molto amareggiato per la scelta della maggioranza di non dare parola durante il consiglio comunale di lunedì anche a un rappresentante del Comitato presieduto dall’avvocato Giovanni Testa e dal vicepresidente Lorenzo Villa.

Piffer: "La maggioranza è allergica alla partecipazione"

“Come previsto dall’articolo 49 del nostro regolamento ho chiesto di permettere ad una rappresentanza dei cittadini di intervenire durante il consiglio. Tutti i capigruppo di maggioranza compatti hanno bocciato la mia proposta – ha commentato Paolo Piffer -. Sono proprio allergici alla partecipazione, quella vera, reale, a volte un po’ severa ma sempre costruttiva. Ne parlano sempre di partecipazione ma quando c’è da dimostrare con i fatti che non temono il confronto, si svela il bluff. L’unica partecipazione che tollerano è quella che coinvolge gli amici e gli amici degli amici, molte associazioni e comitati se ne sono accorti e stanno prendendo le distanze. Pazienza, cercherò di essere un buon intermediario e di portare in aula tutte le istanze dei cittadini. Speriamo si possa fare comunque chiarezza su un tema che sta preoccupando tanti monzesi. Auspico anche la presenza di un rappresentante di Serravalle in aula, oltre ai dirigenti comunali e di Monza Mobilità”.