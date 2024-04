Consiglio provinciale: ecco le deleghe dei consiglieri e di che cosa si occuperà il presidente

Il consiglio provinciale si mette al lavoro. Il presidente Luca Santambrogio ha assegnato le deleghe ai consiglieri.

Ecco di che cosa si occuperanno: Claudio Rebosio, vicepresidente, seguirà le materie della Polizia provinciale, sicurezza e Afol Monza e Brianza; Giuseppe Azzarello seguirà le materie di Edilizia e pianificazione scolastica, impianti sportivi provinciali, rapporti con la Regione e servizio idrico integrato; Antonella Casati seguirà le materie di Marketing territoriale, Ville aperte, parchi e agroalimentare; Francesco Cirillo seguirà Welfare, rapporti con associazioni del terzo settore, lavoro e crisi aziendali; Massimiliano Longo si occuperà di Consorzio Villa Reale, Autodromo e grandi eventi, turismo e pianificazione territoriale; Marina Romanò in materia di Protezione civile, transizione ecologica e autorizzazioni ambientali, pari opportunità e benessere animali; Alessandro Rossini seguirà le Tratte B2 e C di Pedemontana, ATPL e le opere strategiche; Michele Santoro si occuperà di Infrastrutture provinciali, strade e ponti, salvaguardia ambientale proprietà provinciali; Elisabetta Viganò si occuperà di Bilancio, bandi e Pnrr, patrimonio, programmazione fondi ex Asam e servizi per i comuni.

Infine, il presidente Luca Santambrogio si occuperà personalmente delle materie della tratta D Pedemontana, del personale, delle strategie generali sulle partecipate e di tutte le materie non assegnate.