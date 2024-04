Le piante di Monza sotto i raggi X: maxi controlli per evitare altre cadute

Dopo la strage sfiorata lo scorso 26 marzo quando una grossa pianta è caduta in piazza Cambiaghi, l’amministrazione comunale intensifica i controlli sul patrimonio arboreo presente in città. Lo ha annunciato ieri sera, lunedì 29 aprile, l’assessore all’Ambiente Giada Turato che durante il consiglio comunale ha risposto a una interpellanza presentata dal consigliere comunale Paolo Piffer che chiedeva se quella pianta fosse stata censita come malata.

Una tragedia sfiorata quella del grande albero caduto nella piazza del mercato: se fosse successo il giovedì o il sabato mattina sarebbe stata una strage con la presenza, proprio nel punto dove la pianta è crollata, di una bancarella tra le più famose e frequentate. “In commissione era stato annunciato che con il rinnovo dell’appalto del verde sarebbe stato avviato un censimento sullo stato di pericolosità degli alberi - ha spiegato il consigliere di minoranza -. Volevo sapere che indice di pericolosità aveva la pianta che è caduta in piazza Cambiaghi”.

"Le piante sono state oggetto di un piano di monitoraggio, anche quella di piazza Cambiaghi - ha spiegato l’assessore Giada Turato -. Non presentava difetti visibili”. Dalle ulteriori verifiche eseguite dopo la caduta è però emerso che c’erano problemi occulti. “Quando era stata realizzata la piazza l’asfaltatura aveva soffocato la pianta facendo marcire le radici. Non si potevano sospettare questi vizi fino a quando la pianta non è caduta”, Da qui la decisione di eseguire ulteriori verifiche sulle piante presenti in piazza Cambiaghi. L’assessore ha spiegato che nei giorni scorsi sono stati eseguiti altri test e specifiche prove per verificare lo stato di resistenza degli alberi. I risultati arriveranno nei prossimi giorni".