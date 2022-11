Azione e Italia Viva sempre più unite: nasce il coordinamento provinciale in Brianza

"Azione e Italia Viva intendono proseguire nel comune cammino intrapreso in occasione delle ultime elezioni nazionali. Le segreterie dei due partiti si riuniranno rispettivamente il 19 e il 26 novembre per dare il via al percorso di una federazione che, entro le elezioni europee del 2024, dovrebbe confluire nella costituzione di un partito unico. In sintonia con questo percorso".

Così inizia la nota ufficiale di Azione e Italia Viva di Monza e Brianza che annunciano la costituzione di un organo di coordinamento politico, organizzativo e gestionale, a livello provinciale in previsioni delle prossime elezioni regionali e amministrative della primavera 2023.

"Il coordinamento - prosegue la nota ufficiale - avrà inoltre il compito di consolidare e rafforzare la presenza del Terzo Polo nella provincia di Monza e Brianza e di avvicinare ed includere le forze popolari, repubblicane e liberalsocialiste che si riconoscono nei comuni valori del riformismo".

Scelti anche i componenti del coordinamento: Tullio Parrella (segretario provinciale di Azione), Francesca Pontani e Alberto Maria Pilotto (coordinatori provinciali di ItaliaViva), Roberto Zanni (segretario di Azione a Monza), Laura Pisani e Bruno Tarallo (coordinatori cittadini di ItaliaViva Monza), Mariasole Mascia (componente della segreteria nazionale di Azione e vice-sindaco di Vimercate) e Fabio Albanese (componente di Azione e già candidato al Senato per il Terzo Polo alle ultime elezioni politiche collegio di Monza e Brianza).