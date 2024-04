A Monza mancano i bagni pubblici e la via è diventata un vespasiano

A Monza mancano i bagni pubblici e c’è chi utilizza la strada e i sottopassi come vespasiano. Più volte abbiamo raccolto e raccontato le segnalazioni di residenti e pendolari che lamentano, soprattutto in corso Milano, l’utilizzo della strada e del tunnel pedonale (chiuso) come bagno. Adesso il problema finisce sui banchi del consiglio comunale. A sollevarlo il consigliere Paolo Piffer (Civicamente) che durante l’assise di ieri sera, lunedì 29 aprile, ha chiesto con un’interrogazione interventi per l’installazione di bagni pubblici in città.

“Mi capita di percorrere corso Milano una via molto complicata - ha spiegato il consigliere Piffer - Per ragioni di sicurezza, di viabilità, di difficoltà che molti commercianti sollevano come per esempio quella dell’utilizzo dei sottopassi in modo non appropriato”. Piffer ha ribadito senza troppi giri di parole i forti olezzi che, soprattutto in certi giorni, si sentono attraversando il viale che conduce in centro. Una sorta di biglietto da visita della città da parte soprattutto di chi a Monza arriva in treno. Il consigliere di minoranza ha ribadito che non è solo un problema di inciviltà di alcuni, ma a Monza è necessario installare nuovi bagni pubblici, proprio in prossimità di una delle vie più frequentate. Ad oggi a Monza i bagni pubblici ci sono in piazza San Paolo. Ma per qualcuno diventa un percorso troppo lungo. “Non dobbiamo dimenticare che ci sono persone che magari non riescono ad arrivare ai bagni privati, oppure non hanno la possibilità di permettersi un caffè per poi accedere al bagno del bar. Servono più bagni pubblici come avviene in altre città”, ha ribadito il consigliere di minoranza.

Il problema era stato sollevato a gennaio 2023 da Giorgio Castoldi, vice coordinatore della consulta di San Carlo-San Giuseppe, che aveva denunciato il caso di corso Milano trasformato in vespasiano e aveva sollecitato il Comune a intervenire con l’apertura di bagni pubblici – non solo in centro – ma anche nei pressi della stazione. Poi a febbraio dell’anno scorso sull’argomento era intervenuto anche il consigliere di maggioranza Francesco Racioppi (LabMonza) che aveva chiesto l’apertura di più bagni pubblici in città. In quell’occasione era intervenuto l’assessore Marco Lamperti che aveva spiegato: “Prima di installarli bisogna prendere in considerazione diversi aspetti. In primis dove, se realizzarli temporanei oppure con una struttura permanente, come evitare che vengano presi di mira dai vandali". Lamperti aveva spiegato che servirebbero "nei luoghi di maggiori concentramento delle persone, come per esempio la zona del Nei dove, quando chiude la biblioteca e il bar molti ragazzi si ritrovano nella piazza. Ma anche nei quartieri. Ci stiamo lavorando".