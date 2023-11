Che cosa prevede la mozione antifascista approvata dal consiglio comunale

Nella serata di lunedì 6 novembre il consiglio comunale di Monza ha approvato quella che è già stata soprannominata la mozione antifascista: il documento presentato dal consigliere comunale Francesco Racioppi (LabMonza) contro ogni discriminazione e di contrasto al neofascismo.

Il documento – approvato solo dalla maggioranza con la minoranza che aveva abbandonato l’aula e il consigliere Tullio Parella (Azione) che si è astenuto – prevede la creazione di un documento da parte della giunta che verrà presentato a tutti coloro (associazioni e partiti) che chiederanno spazi pubblici per svolgere attività e banchetti. I richiedenti dovranno dichiararsi vicini ai valori antifascisti della Costituzione. La mozione inoltre chiede l’intitolazione di una via o una piazza alle donne partigiane e sarà posta una targa in memoria di Antonio Gramsci nella via che già gli è stata intitolata. Inoltre il Comune di Monza dovrà costituirsi parte civile nei processi di odio e discriminazione verso una persona o un gruppo di persone.

“Con questa mozione abbiamo impegnato la giunta al pieno rispetto dei valori antifascisti su cui sono fondate la nostra democrazia e la nostra costituzione e a non lasciare terreno fertile per l’azione politica di movimenti e partiti neo-fascista – dichiara Francesco Racioppi -. Chi chiederà spazi comunali per iniziative di carattere politico dovrà sottoscrivere la condivisione di valori costituzionali della democrazia e dell’antifascismo. Infatti chi occupa gli spazi comunali utilizza risorse pubbliche e sarebbe inappropriato, per non dire grave, destinare tali risorse a chi disprezza i valori su cui poggia lo Stato democratico che gliele mette a disposizione. Non ci sono soldi o spazi per chi non si riconosce nei valori antifascisti della nostra costituzione, e non siamo l’unico Comune a pensarla così, in Italia. Il comune dovrà lavorare con le realtà locali antifasciste per il mantenimento della memoria storica e per la costruzione di percorsi culturali e formativi”.

Soddisfatto anche il capogruppo di LabMonza Lorenzo Spedo. “Grazie a questa mozione il comune potrà costituirsi parte civile nei processi in cui sono coinvolte persone vittime dell’odio o della discriminazione: è un’assunzione di responsabilità che riavvicina le istituzioni ai cittadini.”