Elezioni suppletive: Daniele Giovanardi deposita le firme

Daniele Giovanardi deposita le firme e si candida alle elezioni suppletive di ottobre. Correrà per Democrazia Sovrana e Popolare formazione cofondata da Marco Rizzo, presidente onorario del Partito Comunista.

Daniele Giovani, 73 anni, fratello gemello dell'ex ministro Carlo Giovanardi è nato a Modena, è medico a lungo direttore (oggi in pensione) del pronto soccorso del Policlinico di Modena. Durante il periodo dell’emergenza sanitaria Daniele Giovanardi era salito alla ribalta delle cronache nazionali per essere stato sospeso dall’Ordine dei medici perché si era rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione anticovid.

Daniele Giovanardi si candida per le suppletive del 22 e 23 ottobre per la scelta del successore di Silvio Berlusconi in questo al Senato lasciato vacante.