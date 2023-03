Dillo alla Lega: il Carroccio scende di nuovo in piazza

A Monza la Lega scende di nuovo in piazza. Nelle prossime settimane ogni domenica in centro a Monza sarà presente un gazebo del Carroccio. “L’iniziativa - come spiega il segretario cittadino Roberta Gremignani - ha l’obiettivo di incontrare i monzesi e di ascoltare e raccogliere le loro esigenze”. Per l’occasione il Carroccio monzese ha lanciato anche l’hastag #dilloallalega. “Vogliamo che i monzesi percepiscano che la Lega c’è sempre, non solo in campagna elettorale - aggiunge Gremignani -. Vogliamo essere una sorta di sportello di piazza per ascoltare i nostri cittadini”.

Inoltre, al gazebo della Lega sarà possibile firmare la petizione contro il divieto di immatricolazione di vetture a motore termico dal 2035 auspicato dalla Comunità Europea.