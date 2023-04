L'ex sindaco grillino si dimette: ecco perché

Dopo aver appeso al chiodo la fascia di sindaco, ed essersi ricandidato nel 2021 alla poltrona di primo cittadino non con il Movimento 5 Stelle ma con una lista civica, adesso Francesco Sartini lascia anche l’incarico di consigliere comunale di Vimercate. Ad annunciarlo è il diretto interessato con un lungo post sul suo profilo Facebook. Da mercoledì 19 aprile Sartini lascerà la poltrona di consigliere comunale. Già da settimane si vociferava l’intenzione dell’ex primo cittadino di cedere il testimone. L’ufficialità è arrivata venerdì 14 aprile. Alla base della scelta gli impegni professionali.

“Posso prendere serenamente questa decisione - spiega sul suo profilo social - perché, assieme a me, alle ultime elezioni si è presentata una squadra solida, con tante energie e proposte da spendere per la città, e questo rassicura me e chi mi ha dato con fiducia il proprio voto, sul fatto che la presenza critica e costruttiva in consiglio comunale non viene meno, e che il lavoro nel consiglio comunale e l’impegno civico che abbiamo espresso fino ad oggi non termina e non si indebolisce con le mie dimissioni”.

Inevitabile il bilancio di questi 12 anni di attività politica nella cittadina brianzola: prima come consigliere di minoranza, poi come sindaco pentastellato, e dopo la sconfitta alle ultime elezioni di nuovo in consiglio comunale tra i banchi dell’opposizione. “Sento il desiderio di ringraziare tutte le persone con cui ho collaborato - prosegue - primi fra tutti i componenti delle liste che hanno costituito la squadra che ha lavorato in questi anni, con molti dei quali è nata una solida amicizia che va oltre l’impegno civico e politico. Devo ringraziare in modo particolare la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto e spinto in questo servizio, condividendo (nel senso più completo del termine) tutte le scelte e gli impegni di questi anni”.

L’ex primo cittadino ha parole di ringraziamento anche per i dipendenti comunali. “Ringrazio poi per la fortuna di aver vissuto l’esperienza di essere sindaco della mia città – prosegue - potendo così rendere un servizio importante e contribuire a cercare di migliorare la vita dei miei concittadini. Ho cercato di interpretare questo ruolo con rispetto, curiosità, coraggio e apertura mentale, anche se ho dovuto misurare il fatto che ogni cambiamento provoca una resistenza, e questo spesso rende più lento e difficile il percorso. Assieme ai miei collaboratori ho dovuto prendere decisioni difficili, e impostare lavori complessi, ma in ogni caso i nostri punti di riferimento sono sempre stati il rispetto delle regole e il bene della nostra comunità” Sartini anche se lascia il consiglio comunale conferma comunque la prosecuzione nell’impegno civico. “Sono tutt’ora convinto che lamentarsi e scaricare sugli altri l’onere di affrontare i problemi della nostra società sia un atteggiamento dannoso – conclude - Se è giusto pretendere il massimo da chi occupa posizioni di responsabilità, altrettanto giusto, e forse ancora più doveroso, è contribuire secondo le nostre possibilità a migliorare l’ambiente che ci circonda”. Con un ultimo pensiero verso i bambini delle scuole di Vimercate che è andato spesso a trovare con la speranza che tra quei bimbi magari un domani ci potrà essere il sindaco del futuro.