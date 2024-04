A Monza una discoteca comunale a costi popolari per garantire il divertimento ai ragazzi

Garantire il diritto al divertimento ai ragazzi a prezzi accessibili a tutti. È questa la richiesta - con tanto di progetto - presentata dal consigliere comunale Francesco Racioppi (LabMonza) durante il consiglio comunale di ieri sera, lunedì 22 aprile.

L'idea è molto semplice: recuperare un'area dismessa in città e adibirla a centro di aggregazione multifunzionale con tanto di discoteca e di spazio all'aperto così da poterla sfruttare sia nei mesi invernali sia nei mesi estivi. Una richiesta che il giovane esponente di LabMonza ha presentato in aula abbracciando l'esigenza avanzata da molti giovani monzesi. "A Monza mancano spazi di aggregazione per i giovani - ha spiegato Racioppi -. Servono interventi urgenti e concreti". Racioppi ha le idee chiare: creare un moderno centro di aggregazione multifunzionale (spetterà al Comune individuare l'area, preferibilmente come ha ricordato il consigliere di maggioranza un'area dismessa) "dove ospitare eventi, concerti, attività ricreative, una discoteca e musica dal vivo".

Una discoteca "comunale" la cui gestione dovrà essere affidata a società esterne, ad associazioni o cooperative che, naturalmente, ne dovranno non solo gestire il cartellone, ma assicurare anche un ingresso a prezzi calmierati. "A Monza la vita notturna è limitata a locali costosi per molti ragazzi - aggiunge Racioppi -. Ecco perché è necessario che intervenga il settore pubblico: il divertimento è un servizio fondamentale per i giovani, e non è un argomento di serie C. È fondamentale per il benessere fisico e mentale dei ragazzi, e lo deve garantire il servizio pubblico se, come in questo caso, il privato lacuna. Si tratta di un investimento essenziale per una comunità inclusiva".