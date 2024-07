Distributori automatici dei sacchi rossi: ecco perché a Monza non arriveranno in fretta

L'idea e la volontà di installare i distributori automatici dei sacchi per la raccolta differenziata in diversi punti della città ci sono, ma la sua realizzazione non sarebbe così immediata. Lo ha spiegato l'assessore all'Ambiente Giada Turato durante il consiglio comunale di ieri sera, lunedì 22 luglio, quando ha risposto all'interrogazione presentata dal consigliere comunale Stefano Galbiati (Noi con Dario Allevi).

Quella lunga fila sotto al solleone che si si è verificata sabato mattina nella sede dell'Impresa Sangalli dove centinaia di cittadini sono andati per ritirare i sacchi rossi non è passata inosservata ed è finita anche sui banchi del consiglio comunale. Con la richiesta, da parte di Galbiati, di installare i distributori automatici in giro per la città come avviene già in altri comuni della Brianza, senza obbligare i cittadini ad andare solo un giorno (il sabato mattina), in una sede scomoda per chi non ha la macchina.

"Nelle scorse settimane è stata presentata la proposta di posizionare i distributori automatici in diversi punti della città - ha spiegato l'assessore Turato -. Stiamo studiando come intervenire e come reperire i fondi extra appalto. Inoltre c'è da effettuare anche un lavoro di controllo con le banche dati (essendo il il sacco rosso dotato di microchip, ndr)". Un primo distributore automatico è già stato allestito e si trova in via Carrà, nella sede dell'Impresa Sangalli.

Un problema, quello della distribuzione dei sacchi rossi, che lo stesso consigliere di minoranza ha vissuto personalmente. "La distribuzione avviene solo il sabato mattina. Io ho un'attività commerciale, ci sono andato due volte e due volte sono tornato indietro perché c'era una lunga fila. Sarebbe opportuno ampliare gli orari e i giorni di dustribuzione. Peraltro il fatto ridicolo è che ho ricevuto la lettera, quasi intimidatoria, di andare a ritirare la mia fornitura di sacchi che non avevo ritirato a dicembre perché avevo ancora quella dell'anno prima. Poi quando vado risulta impossibile ritirare i sacchi".