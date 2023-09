Elezioni suppletive: firme raccolte, confermata la candidatura di Domenico Di Modugno

Domenico Di Modugno si candida per le suppletive del 22 e 23 ottobre nel collegio uninominale di Monza e Brianza. Ci sarà anche il simbolo del Partito comunista italiano (Pci) sulla scheda elettorale sulla quale i brianzoli dovranno votare il successore di quel posto lasciato vacante in Senato dopo la morte di Silvio Berlusconi. Questo pomeriggio, domenica 17 settembre, Domenico Di Modugno depositerà le firme.

Di Modugno, 67 anni, lavoratore autonomo a capo di un’azienda a conduzione familiare nel settore alimentare che opera sul territorio di Monza e Brianza; ma soprattutto una vita da sempre dedicata all’impegno politico e sociale. Al centro del suo impegno in Senato l’attenzione alla difesa del territorio e del lavoro. Un no secco all’Unione Europea e all’invio delle armi in Ucraina, ma soprattutto un no secco a quelle scelte economiche e sociali che arrivano dall’Ue e che hanno avuto ripercussioni negative sul portafoglio degli italiani.

“Le scelte dell’Unione europea e della Bce le stanno pagando gli italiani - spiega Domenico Di Modugno a MonzaToday -. Siamo noi quelli che paghiamo il conto. Noi lavoratori che subiamo i rincari che vengano fatti sui consumi. I baroni europei preferiscono farci pagare 7 volte di più il gas americano, che quello ben più economico della Russia”. Una posizione contro l’Unione Europea che Di Modugno orgogliosamente rivendica fin da quando era un ragazzo. “Per il diploma di perito elettrotecnico avevo presentato una tesi sull’Unione europea ma le mie posizioni non erano piaciute alla commissione - prosegue -. Ero contrario all’epoca, lo sono ancora di più oggi”. Un no secco anche alla direttiva europea Bolkestein: “Una direttiva contro l’Italia, contro i lavoratori italiani, contro gli italiani - prosegue -. I lavoratori autonomi saranno i più bastonati da questa scelta. L’Italia non deve perdere la sua sovranità a causa dell’Europa".

Ma Domenico Di Modugno ha le idee chiare anche in tema di trasporti e di infrastrutture: no a Pedemontana, sì al miglioramento del trasporto pubblico e alla realizzazione della metrotranvia Milano-Seregno. “Sono sempre stato contrario alle grandi infrastrutture della Regione Lombardia - conclude -. Ero contrario alla Rho-Monza, sono contrario alla Pedemontana, un’autostrada costosa e attraversata da poche auto e da pochi autocarri ma che ha devastato il territorio e che adesso verrà duplicata anche in Brianza. Non mi convincono le istituzioni locali che a parole si oppongono alla grande infrastruttura, ma che poi con i fatti accettano qualche concessione che viene fatta da chi la realizza. I sindaci devono tornare ad essere amminstratori e non amministrati".