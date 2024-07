Dopo la via a Monza arriva anche un giardinetto dedicato a Peppino Impastato

A Monza un giardinetto (quello di via Gallarana) dedicato a Peppino Impastato, il giovane cronista siciliano che il 9 maggio 1978 è stato ucciso dalla mafia. Un uomo e un professionista che ha pagato con la vita la sua lotta contro la criminalità organizzata, che aveva provato a combattere non solo attraverso il suo lavoro di giornalista ma anche impegnandosi in prima persona, candidandosi alle elezioni comunali di Cinisi (Palermo) nella lista Democrazia Proletaria. Impastato da sempre combatteva contro la malavita organizzata e non si era fatto intimorire dalle numerose minacce che aveva ricevuto.

In onore del giornalista che aveva definito “la mafia una montagna di merda” a Monza c'è una via, nei pressi del Monzello nel cuore del quartiere Cristo Re. Oltre a un ceppo nei giardini di via Gallarana. Adesso LabMonza chiede che quei giardini vengano intitolati al giornalista siciliano. Lo ha chiesto ieri sera, lunedì 11 luglio, durante il consiglio comunale.

"Intitolare i giardini di via Gallarana a Peppino Impastato è un atto di grande significato civico – ha dichiarato Francesco Racioppi, consigliere di LabMonza -. Vogliamo sensibilizzare la cittadinanza ai temi della lotta alla criminalità organizzata anche attraverso la creazione di luoghi simbolici che perpetuino il ricordo di coloro che hanno contrastato la cultura mafiosa. Peppino Impastato ha dedicato la sua vita a combattere la mafia e a promuovere l’equità sociale, ed è nostro dovere onorare il suo impegno. Il ceppo dedicato a Peppino Impastato nei giardini di Via Gallarana è curato tutto l’anno dalla cooperativa sociale Nuovo Solco, che coinvolge ragazze e ragazzi con disabilità, ed è fondamentale che l'amministrazione comunale riconosca e valorizzi questo percorso di inclusione sociale”.

“Intitolare questi giardini a Peppino Impastato significa anche riaffermare il nostro impegno politico contro tutte le mafie, che sono ormai purtroppo radicate sul territorio brianzolo e monzese. Vogliamo trasmettere un messaggio chiaro: la lotta alla mafia deve essere condotta attraverso la cultura, l’educazione e l’azione politica", ha aggiunto Lorenzo Spedo, capogruppo di LabMonza.