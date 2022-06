Quante persone hanno votato a Monza

A Monza alle 19 di domenica 26 giugno per il ballottaggio ha votato il 27,18% degli aventi diritto. La rilevazione è ancora parziale e il dato sull'affluenza sarà completo solo dopo le 23, dopo la chiusura dei seggi e i conteggi sugli elettori che si sono presentati alle urne. Il dato è in calo rispetto all'affluenza registrata durante la prima tornata elettorale domenica 12 giugno quando a votare si era presentato (alle 19) il 34,02% dei monzesi.

Il confronto con il primo turno (alle 23)

A Monza per le elezioni amministrative di domenica 12 giugno si era presentato alle urne per scegliere il nuovo sindaco il 46,80% degli aventi diritto. In totale erano stati 45.902 gli elettori che si sono presentati alle urne per le comunali, meno della metà degli aventi diritto. Il dato relativo alla percentuale è più basso rispetto a quello di cinque anni fa quando per eleggere il nuovo sindaco aveva votato il 51,88% dei cittadini.

Quanti sono gli elettori a Monza

Per le elezioni amministrative a Monza i cittadini aventi diritto al voto risultano 98.073: 46.920 maschi e femmine 51.153 (il dato comprende anche gli elettori iscritti all'AIRE, le liste aggiunte Comunitari e della Provincia di Bolzano). Le operazioni di voto si sono concluse alle 23 poi: alla chiusura dei seggi è iniziato lo spoglio delle schede dei cinque referendum (per cui non è stato raggiunto il quorum) mentre domani, lunedì 13 giugno, alle 14 prenderà il via lo scrutinio delle amministrative.

Il ballottaggio

Domenica 26 giugno i monzesi hanno votato per scegliere a chi affidare l'amministrazione della città per i prossimi cinque anni. A ottenere il maggior numero di voti nella prima tornata elettorale erano stati il primo cittadino uscente, Dario Allevi, candidato del centrodestra e Paolo Pilotto, il candidato del centrosinistra. Allevi al primo turno ha ottenuto il 47,12% (20.891 voti) e Paolo Pilotto, appoggiato dal centrosinistra ha chiuso con il 40,08% (17.767 voti). Tutti e due tentano l'impresa: il primo cittadino cercherà di sfatare la tradizione che non ha mai visto Monza un sindaco bissare il mandato. Pilotto invece cercherà di riportare Monza al centrosinistra dopo cinque anni di amministrazione di centrodestra.