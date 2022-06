Quante persone sono andate a votare a Monza

A Monza per le elezioni amministrative alle 12 di domenica 12 giugno si è presentato alle urne per scegliere il nuovo sindaco il 15,36% degli aventi diritto. E' il primo dato parziale relativo all'affluenza ufficializzato dalla prefettura di Monza.

Per le elezioni amministrative a Monza i cittadini aventi diritto al voto sono 98.073: 46.920 maschi e femmine 51.153 (il dato comprende anche gli elettori iscritti all'AIRE, le liste aggiunte Comunitari e della Provincia di Bolzano). Le prossime rilevazioni sull'affluenza saranno disponibili alle 19 e alle 23, a urne chiuse. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 23 poi, alla chiusura dei seggi, inizierà lo spoglio dei cinque referendum mentre domani, lunedì 13 giugno, alle 14 prenderà il via lo scrutinio delle amministrative.

I dati in Brianza

Complessivamente, negli otto comuni al voto per le elezioni amministrative in Brianza, alle 12 di domenica 12 giugno ha votato il 15,35% degli elettori. Il dato relativo all'affluenza per i referendum sulla Giustizia - che comprende tutti i 55 comuni della provincia - è invece più basso. A Monza, alle 12, la rilevazione era pari al 12%.

Articolo in aggiornamento: si attendono gli altri dati delle rilevazioni parziali e quella finale delle 23