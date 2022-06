Quante persone hanno votato a Monza

A Monza domenica 26 giugno per il ballottaggio ha votato il 36,82% degli aventi diritto. Questa la rilevazione definitiva delle 23, dopo la chiusura dei seggi e i conteggi sugli elettori che si sono presentati alle urne. Il dato è in calo rispetto all'affluenza registrata durante la prima tornata elettorale quando a votare si era presentato il 46,56% dei monzesi.

A Monza per le elezioni amministrative si erano presentati alle urne per scegliere il nuovo sindaco 45.902 elettori, meno della metà degli aventi diritto. Il dato relativo alla percentuale è più basso rispetto a quello di cinque anni fa quando per eleggere il nuovo sindaco aveva votato il 51,88% dei cittadini.

Quanti sono gli elettori a Monza

Per le elezioni amministrative a Monza i cittadini aventi diritto al voto risultano 98.073: 46.920 maschi e femmine 51.153 (il dato comprende anche gli elettori iscritti all'AIRE, le liste aggiunte Comunitari e della Provincia di Bolzano).