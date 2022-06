Ballottaggio anche a Cesano Maderno, sfida tra Bocca e Bosio

A Cesano Maderno si vota per il ballottaggio tra Gianpiero Bocca, candidato del centrosinistra e Luca Bosio (centrodestra). I cittadini domenica 26 giugno dovranno scegliere a chi affidare l'amministrazione del comune brianzolo per i prossimi cinque anni.

Gianpiero Bocca ha sfiorato la vittoria al primo turno con 49,91% (6.609 voti) mentre Luca Bosio si è fermato al 40,12% delle preferenze pari a 5.313 voti. A ottenere il 9,98% con 1321 voti nella prima tornata elettorale era stato il candiato sindaco di Forza Italia, Michele Santoro.

I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 e gli scritini inizieranno subito dopo la chiusura delle urne. A Cesano Maderno per i certificati di iscrizione alle liste domenica 26 giugno per tutta la durata delle operazioni di votazione.

Chi è Gianpiero Bocca

Grande conoscitore della macchina comunale (e provinciale) ha preso le redini del centrosinistra dopo il forfait del sindaco uscente Maurilio Longhin. Il candidato per il centrosinistra di Cesano Maderno - appoggiato da Vivicesano, Pd, Alleanze Civiche, Passione Civica, Pensiero Indipendente - è Gianpiero Bocca. Classe 1970, è stato dirigente dell’area Persona e Famiglia del comune di Desio e un presente da funzionario in provincia, dove si occupa, tra l’altro, dello sportello dedicato al Pnrr. Bocca a Cesano Maderno ha ricoperto ruoli apicali sia in giunta che negli uffici.

Chi è Luca Bosio

Luca Bosio, avvocato 50enne, ci riprova, dopo 5 anni da consigliere comunale e una squadra, formata dalla sua lista civica "Con Bosio sindaco" e i maggiori partiti del centrodestra a sostenerlo: Lega, Udc e Fratelli d'Italia. Luca Bosio è nato a Giussano, classe 1971, e da sempre ha casa a Cesano Maderno nel rione di Liate. Nel 1991 si sposa con Barbara dalla quale ha Martina, nata nel 2003 e Vittoria, nata nel 2006. Avvocato del Foro di Monza abilitato al patrocinio presso la suprema Corte di Cassazione. Cinque anni fa era il candidato del centrodestra, ora solo di una parte.