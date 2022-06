Al ballottaggio l'ex magistrato Moccia appoggia Pilotto

Ambrogio Moccia ha scelto: al ballottaggio di domenica 26 giugno la sua lista Movimento Moccia per Monza sosterrà il candidato del centrosinistra Paolo Pilotto. Questa mattina, lunedì 20 giugno, alle 11.30 nella sede dei dem (in via Arosio) ci sarà la conferenza stampa.

L'ex magistrato spiegherà i motivi che lo hanno portato a scegliere di appoggiare la grande coalizione di centrosinistra guida da Paolo Pilotto. Moccia in un'intervista a MonzaToday aveva spiegato la scelta di ricandidarsi dopo vent'anni dalla sua avventura politica nel capoluogo monzese: "riportare decoro e ordine in una città peggiore di quella che aveva lasciato".

Nel suo progetto per una nuova Monza l'ex magistrato aveva spiegato che sul tema della sicurezza "la microcriminalità va non soltanto contrastata (il termine stesso dà l’idea, perdente, di un fenomeno ineluttabile che può essere arginato, ma non sconfitto): va fermata ma anche sradicata. Fermata, con interventi energici e sinergici (fra forze di polizia) nei punti della città (zona della stazione in primis) che oggi sembrano quasi terra di nessuno. Sradicata, mediante: la rimozione delle sue cause (le “radici”, appunto) emarginazione sociale, deficit di attenzione ed ascolto nei confronti del disagio, specie di quello giovanile".

Idee chiare anche per il rilancio della Villa Reale e del Parco: "La Villa Reale - aveva spiegato - non può continuare ad essere un “contenitore del niente”, da tenere in vita con meri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Parimenti, non può diventare la cornice di lusso per facoltosi privati che intendano dare lustro ad una festa di matrimonio piuttosto che alla celebrazione di un compleanno “importante”. La Villa Reale deve svolgere il ruolo che le compete, a beneficio della fruibilità “culturale” di tutti i cittadini, e della attrattività turistica di una città che non può essere considerata soltanto per la presenza dell’autodromo e, al più, del tesoro del Duomo; ma va apprezzata anche per il rilievo dei secoli di storia che nel complesso del Parco e della Villa Reale hanno trovato ambientazione. Un Museo della Storia di Monza starebbe - in una città le vicende epocali della quale non si sono esaurite con la fine dell’epoca longobarda - a ricordare a monzesi e turisti che la nostra città ha molto da…raccontare".

Infine l'impegno nei suoi primi cento giorno: "Ridare alla città un aspetto “normale” quanto a pulizia è un obbiettivo da realizzare nei primi non cento, ma quindici giorni - aveva dichiarato -. Restituire ai monzesi la voglia di passeggiare, nei quartieri come nel centro, garantire la tranquillità nel muoversi a piedi tanto in piazza Duomo quanto nelle strade adiacenti alla stazione sarà l’obbiettivo da realizzare nei primi cento giorni, per cominciare a risvegliare nella città un sorriso che da troppo tempo si è andato spegnendo".

La lista Movimento Moccia per Monza il 12 giugno aveva raccolto 883 voti, l'1,99%. La grande coalizione di centrosinistra (formata da Pd, Italia Viva-Psi, Europa Verde, LabMonza, Possibile, Azione con Calenda, Pilotto Sindaco Monza Attiva e Solidale) e guidata dal professore di religione del liceo classico Zucchi aveva conquistato il 40,08%. Paolo Pilotto nel ballottaggio di domenica affronterà il sindaco uscente Dario Allevi che ha conquistato il 47,12% dei consensi. Allevi è appoggiato dalla coalizione di centrodestra (Forza Italia, Fratrelli d'Italia, Lega e Noi con Dario Allevi) e da Civicamente di Paolo Piffer.