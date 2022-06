Berlusconi in piazza a Monza per Allevi

"Sono a Monza per sostenere il nostro bravo sindaco, Dario Allevi. Domenica dovete andare tutti a votare. Grazie Monza per il calore: sono sicuro che Forza Italia tra otto mesi, quando ci saranno le nuove elezioni, sarà sopra il 20%.". Così Silvio Berlusconi si è rivolto alla piazza San Paolo dove in molti si sono ritrovati per il suo arrivo. E questo l'invito che ha postato poi sulla sua pagina Facebook ribadendo ai monzesi l'importanza di andare a votare e di sostenere Allevi.

Questa sera, giovedì 23 giugno, a pochi giorni dal voto l'ultima spinta al candidato del centrodestra è arrivata proprio da Silvio Berlusconi. Che già poche settimane fa aveva fatto capolino a Monza in occasione della festa dei carabinieri in Monza. Oggi il ritorno nella sua Monza per invitare i figli di Teodolinda ad andare a votare e a sostenere Allevi. Il sindacato uscente - sostenuto da una coalizione formata da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi con Dario Allevi e Civicamente - corre per la riconferma e per essere quindi il primo sindaco a Monza a riuscire a essere riconfermato.

Berlusconi a Monza (Foto Fb Berlusconi)

E proprio il 13 giugno, all'indomani delle elezioni, quando ormai era certo il ballottaggio Allevi aveva dichiarato "l ballottaggio vinceremo come il Monza a Pisa", proprio a un mese da quando - dopo 110 di storia - il Monza di Berlusconi per la prima volta nella sua storia ha raggiunto la serie A.

A Monza Berlusconi è arrivato insieme alla fidanzata Marta Fascina. In piazza anche la senatrice Licia Ronzulli e l'assessore regionale Fabrizio Sala. Questa mattina a Monza è arrivato anche il leader della Lega Matteo Salvini. Una passeggiata in centro, tra le bancarelle del mercato, insieme a Dario Allevi, e ai sostenitori del Carroccio.