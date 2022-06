Elezioni comunali a Carnate, chi ha vinto

A Carnate domenica 12 giugno i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco. Alle 23 di domenica 12 giugno si sono chiusi i seggi e sono iniziate le operazioni di scrutinio per il referendum sulla Giustizia. Lo spoglio delle schede relative alle elezioni amministrative invece prenderà il via lunedì 13 giugno alle 14. A Carnate ha votato il 52,74% degli aventi diritto, un dato inferiore rispetto all'affluenza di cinque anni fa (56,66%).

Qui, non appena disponibili, verranno pubblicati i risultati delle elezioni.

Chi erano i candidati a Carnate

Sono tre i candidati che si sono ufficialmente presentati per le elezioni amministrative 2022 a Carnate, e che il prossimo 12 giugno si sfideranno per la poltrona di sindaco. In continuità con l'attuale giunta si è candiato per il centrosinsistra, Egidio Passoni che ha il sostegno della civica Carnate Unita. Alla guida della seconda civica più vicina al centrodestra in corsa anche Matteo Corti che sarà sostenuto da CarnateSì. A tenere banco anche la lista civica che sostiene Rosella Maggiolini con Carnate in comune.