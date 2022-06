A Carnate sfida a tre per la poltrona di sindaco: tutte le liste e i candidati

Sono tre i candidati che si sono ufficialmente presentati per le elezioni amministrative 2022 a Carnate, e che il prossimo 12 giugno si sfideranno per la poltrona di sindaco. In continuità con l'attuale giunta si è candiato per il centrosinsistra, Egidio Passoni che ha il sostegno della civica Carnate Unita. Alla guida della seconda civica più vicina al centrodestra in corsa anche Matteo Corti che sarà sostenuto da CarnateSì. A tenere banco anche la lista civica che sostiene Rosella Maggiolini con Carnate in comune.

Di seguito le liste e i nomi dei candidati al consiglio comunale. Si vota domenica 12 giugno.

Carnate in Comune

Candidato sindaco: Rosella Maggiolini

Mauro Spialtini

Riccardo Riva

Francesca Papi

Gianluca Freri

Michela Bonfanti

Antonella Ronchi

Mario Riva

Camillo Mandelli

Lucia Petrarca

Fiorello Lambertini

Andrea Cantù

Giuseppe Grado

CarnateSì

Candidato sindaco: Matteo Corti

Gianluca Copis

Liala Malacrida

Edoardo Morganti

Cristiana Brioschi

Mauro Trapletti

Martina Zanotto

Pasquale Basile

Federica Carbone

Dario Vivaldi

Elena Pellegrini

Angelo Siani

Michelangelo Porciello

Carnate Unita

Candidato sindaco: Egidio Passoni

Daniela Ghirardini

Emanuele Recalcati

Stefania La Rocca

Cinzia Consonni

Alberto Passoni

Paolo Chiandotto

Carlo Perego

Marinella Cislaghi

Antonio Dolfini

Anita Giurato

Davide Passoni

Laura Irene Mauri