Elezioni comunali a Carnate, Rosella Maggiolini è il nuovo sindaco

A Carnate è stata eletta sindaco Rosella Maggiolini, candidata della lista Carnate in Comune. Domenica 12 giugno i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. A Carnate ha votato il 52,74% degli aventi diritto, un dato inferiore rispetto all'affluenza di cinque anni fa (56,66%). Si attende il dato ufficiale relativo al voto validato dalla prefettura.

Chi è Rosella Maggiolini, sindaco di Carnate

Classe 1958, nata a Monza, residente a Carnate da sempre, sposata e madre di 2 figli. Prima di andare in pensione ha lavorato come responsabile paghe, contributi e contabilità presso uno studio di consulenti del lavoro. Da sempre impegnata nel sociale, è responsabile della Caritas carnatese, ruolo che ricopre da 4 anni e che l'ha vista aprire e strutturare la Bottega della Solidarietà della Comunità Pastorale Madonna del Carmine.

Vanta una lunga esperienza nella politica locale carnatese, prima come Consigliere e poi come Assessore ai Servizi Sociali tra il 2007 ed il 2012; attualmente siede tra i banchi dell'opposizione in Consiglio Comunale. "Ho deciso di candidarmi come Sindaco per invertire la rotta: metterò le mie competenze amministrative e maturate nell'ambito dell'associazionismo a disposizione di Carnate, per ridare un nuovo volto a questo paese. La mia Amministrazione avrà 3 obiettivi: l'attenzione ai dettagli delle piccole cose, troppo spesso trascurate; l'impegno a risolvere i problemi con azioni concrete e tempestive; far tornare il Comune ad essere vicino ai Cittadini ed alle Associazioni" ha dichiarato, presentandosi alla città.

A Carnate erano tre i candidati che si sono ufficialmente presentati per le elezioni amministrative 2022. Per il centrosinsistra, Egidio Passoni che ha il sostegno della civica Carnate Unita. Alla guida della seconda civica più vicina al centrodestra in corsa anche Matteo Corti che sarà sostenuto da CarnateSì. A conquistare la fiducia dei cittadini è stata però la lista civica che ha apoggiato Rosella Maggiolini con Carnate in comune.