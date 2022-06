Ecco chi nel centrodestra dice no al "matrimonio" con Piffer

Il "matrimonio" tra Paolo Piffer e la coalizione di centrodestra che sostiene Dario Allevi non piace. Né ai vecchi alleati di Piffer, né alla coalizione di centrosinistra che sostiene Paolo Pilotto, né a una parte della destra. A dire che quel "matrimonio non s'ha da fare" è Democrazia e Sussidiarietà, l'area cattolica che aveva appoggiato la candidatura dell'ex assessore forzista Piefranco Maffè.

"Siamo sorpresi per la scelta incongrua del candidato sindaco Allevi di richiedere l’apparentamento con la lista Piffer - dichiara Mario Pennacchioni, referente regionale di Democrazia e Sussidiarietà - . Quest’ultima, in tutta la scorsa amministrazione, ha sempre espresso posizioni di netto rifiuto delle politiche della Giunta uscente, ed ora, con una mirabile piroetta politica, ha trovato un accordo politico talmente forte da costruire un apparentamento".

Una scelta che mette a rischio anche i voti al ballottaggio. L'appoggio di Democrazia e Sussidiarietà alla coalizione di Dario Allevi nasceva proprio dal "sostegno all’amico Maffè, da una condivisione forte di una visione socio/politica in cui la centralità della persona, della vita e della famiglia sono cardini fondamentali per costruire una politica del bene comune". Con l'arrivo di Piffer si rischia il divorzio. "L’apparentamento di Allevi con la lista Piffer, mette a rischio tale condivisione di fondo, e, aspetto non marginale, raffredda la determinazione di realtà vicine al nostro sentire, nell’appoggiare la lista Allevi - conclude Pennacchioni -. Le osservazioni di Allevi, a margine dell’accordo, sulla scarsa rilevanza dei valori per l’attività amministrativa, denunciano una visione non lungimirante sulle ragioni che mobilitano i cittadini verso la politica; non a caso infatti assistiamo sempre più ad un astensionismo di massa che dovrebbe preoccupare chiunque si vuole occupare della cosa pubblica con verità e onestà".