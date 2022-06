Gianpiero Bocca è il nuovo sindaco di Cesano Maderno

Cinquantadue anni, Bocca è il nuovo sindaco di Cesano Maderno. Con il 53,94% dei voti (5566 preferenze) ha battuto il candidato di centrodestra Luca Bosio che si è fermato al 46,06% pari a 4.753 voti.

Bocca è stato dirigente dell’area Persona e Famiglia del comune di Desio e un presente da funzionario in provincia, dove si occupa, tra l’altro, dello sportello dedicato al Pnrr. Bocca a Cesano Maderno ha ricoperto ruoli apicali sia in giunta che negli uffici.

"Ho iniziato qui a fare i primi passi nel mondo del volontariato e del lavoro. Sono cresciuto in una famiglia che mi ha insegnato i valori del rispetto per gli altri e quelli del prendersi cura delle persone e delle cose che amiamo. Il “prendersi cura” rappresenta per me la sintesi di un percorso di vita che, a livello formativo, è iniziato sui banchi di scuola delle Suore Sacramentine per poi concludersi all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Le speranze e le passioni di allora mi hanno accompagnato nei tanti impegni che ho assunto sul piano lavorativo, cercando di dare sempre il migliore apporto nel settore pubblico degli enti locali" aveva spiegato il sindaco nella sua presentazione ufficiale.

"Ho iniziato il mio impegno proprio nel Comune di Cesano Maderno, occupandomi di attività culturali e della valorizzazione di Palazzo Arese Borromeo, in quegli anni restituito ai cittadini". Già assessore negli anni 2016 e 2017, funzionario amministrativo presso la provincia di Monza e Brianza, Bocca ha scelto di proseguire il suo impegno in politica.

"Amo la mia città e credo nel senso e nella forza delle istituzioni e di quanto queste possano contribuire a migliorare la vita di tutti. Quello che oggi secondo me serve, e che vorrei fare insieme a tutti, è rivitalizzare quel senso di comunità necessario per prenderci cura della città che amiamo".

Gianpiero Bocca ha sfiorato la vittoria al primo turno con 49,91% (6.609 voti). A Cesano Maderno ha votato il 34,09% degli elettori. Un numero in calo rispetto all'affluenza registrata al primo turno che aveva visto presentarsi ai seggi il 44,88% degli aventi diritto.