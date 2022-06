Ballotaggio a Cesano Maderno: chi votare per l'ex candidato Santoro

E' scattato il conto alla rovescia per il ballottaggio. Mancano solo pochi giorni a domenica 26 giugno quando i cesanesi saranno chiamati a scegliere tra il candidato del centrosinistra Gianpiero Bocca (appoggiato da Pd, e le liste civiche Vivicesano, Alleanze Civiche, Passione Civica e Pensiero Indipendente) che sfiderà Luca Bosio (appoggiato dalla sua lista civica "Con Bosio sindaco" e i maggiori partiti del centrodestra Lega, Udc e Fratelli d'Italia).

Santoro non da indicazioni di voto

Al primo turno erano tre i candidati: oltre ai due sfidanti al ballottaggio Michele Santoro, unico escluso dal secondo turno, non ha voluto dare indicazione di voto ai suoi elettori. "La lista di Forza Italia non si esprimerà ufficialmente per ciascun candidato coinvolto nel ballottaggio, lasciando alla coscienza di ciascun elettore la libertà di scegliere" ha spiegato Michele Santoro in una nota ufficiale nei giorni seguenti alla possibilità di fare un apparentamento ufficiale con il centrodestra.