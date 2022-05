A Cesano si volta per il sindaco: 3 i candidati

L'appuntamento elettorale per rinnovare sindaco e consiglio comunale per i cittadini di Cesano Maderno è in programma prossimo il 12 giugno. Chiamati a scegliere l'amministrazione locale oltre ai cesanesi anche le realtà brianzole di altri sette comuni: il capoluogo provinciale di Monza, la seconda città della provincia per numero di abitanti, Lissone, oltre a Meda, Lentate sul Seveso con il doppio turno (in programma il 26 giugno) e Carnate, Lesmo e Sulbiate nel vimercatese con l'elezione diretta del sindaco a turno unico.

Tre i candidati allo scranno di sindaco

A Cesano Maderno a rimescolare le carte, qualche settimana fa, è stato il sindaco uscente, Maurilio Longhin, che dopo un mandato ha lasciato campo libero a nuovi esponenti politici, ricandidandosi però come capolista del Pd. A sostituirlo alla guida della coalizione composta da Pd, Vivi Cesano, Alleanze Civiche, Passione Civica e Pensiero Indipendente, è stato scelto Gianpiero Bocca, per anni dipendente comunale a Cesano Maderno, oggi dipendente in Provincia di Monza e della Brianza.

Centrodestra diviso in due

Per il centrodestra corre Luca Bosio, avvocato cesanese, già candidato sindaco cinque anni fa contro Longhin (in quella occasione unito). Bosio al momento è sostenuto dalla sua lista civica, “Con Bosio per Cesano”, Lega, Udc e Fratelli d'Italia. Sempre per il centrodestra ma sostenuto dalla sola lista di Forza Italia, il candidato sindaco è Michele Santoro, poliedrico parrucchiere cesanese, consigliere comunale uscente si presenta per la prima volta con la responsabilità di fare il candidato sindaco alle elezioni e al vaglio degli elettori il prossimo giugno.