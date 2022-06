A Monza la campagna elettorale finisce a suon di musica

Stesso palco - anche se con qualche centinaio di metri di distanza e a distanza di oltre un'ora - e stessa formula: la musica. Così Dario Allevi e Paolo Pilotto hanno deciso di chiudere la campagna elettorale.

Domani, venerdì 24 giugno (che peraltro a Monza è anche la festa patronale di San Giovanni) i due contendenti si giocheranno le ultime occasioni per cercare di ottenere il consenso degli elettori. Poi il silenzio elettorale e domenica 26 giugno saranno i monzesi a decidere: se affidare nuovamente lo scranno di primo cittadino al sindaco uscente Dario Allevi, oppure sterzare a sinistra e affidarlo a Paolo Pilotto.

Dario Allevi (sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi con Dario Allevi e Civicamente) ha scelto piazza San Paolo: dalle 19.30 sul palco Dario Allevi terrà il discorso finale e così i suoi alleati. Poi gran finale con la musica di Andy dei Bluevertigo.

Paolo Pilotto (sostenuto dalla coalizione formata da Pd, Italia Viva-Psi, Europa Verde, LabMonza, Possibile, Azione con Calenda, Pilotto Sindaco Monza Attiva e Solidale e Movimento Moccia per Monza) ha invece scelto una festa itinerante. Il ritrovo alle 21 in piazza Duomo invitando i candidati e i simpatizzanti a portare qualcosa di color arancione, il colore scelto dalla coalizione per questa campagna elettorale, e poi la passeggiata in centro con gli ultimi volantinaggi e alle 22 musica e balli con dj set e servizio di ristorazione.