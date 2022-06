I commenti di Allevi e Pilotto (e dei top ten) sui social

I social sono stati, anche questa volta, il terreno della campagna elettorale. Oltre a stand, incontri, aperitivi elettoriali Facebook è stata la grande arena dove i candidati (non solo allo scranno di primo cittadino) si sono affrontati. E dove spesso i toni sono stati molto accesi. E oggi, martedì 14 giugno, ci si è rimessi subito al lavoro in vista del ballottoggio del 26 giugno, non dimenticandosi di scendere nell'arena social per ringraziare e ricordare di tornare ai seggi tra due settimane.

Mentre il sindaco uscente alle 12.30 di oggi non ha ancora aggiornato la sua pagina social, l'avversario Paolo Pilotto ha scritto "Grazie di cuore per gli auguri che in tanti mi avete rivolto nel giorno del mio compleanno (ieri, 13 giugno). Un giorno un po' speciale, per tanti motivi...Anche se il compito di ciascuno di noi è rendere speciale ogni giorno, provare sempre a trasformare le cose ordinarie della vita quotidiana in qualcosa di buono e positivo. Un abbraccio a tutti. Grazie!".

E anche chi entrerà in consiglio comunale ha già ringraziato non solo gli elettori, ma anche chi lo ha sostenuto in questo mese di campagna elettorale. "560 preferenze (in attesa della conferma da parte della Prefettura) sono una bella soddisfazione e mi piacerebbe ringraziarvi uno per uno - scrive Marco Lamperti -. Sono risultato il candidato più votato di tutti i 510 di tutte le liste di tutte le coalizioni. La vera notizia è però che Paolo Pilotto non solo correrà a ballottaggio, ma è alle spalle di Allevi, a soli 7 punti. Non pochissimi, ma con un lavoro serio nelle prossime due settimane possiamo farcela. Ora pancia a terra e tutti per Pilotto".

Il forzista Massimiliano Longo ha voluto ringraziare postando una foto vicino a una grande immagine di Silvio Berlusconi, ricordando che anche questa volta è stato il più votato del suo partito. "Ancora una volta il più votato del centro destra! 457 grazie". Egidio Riva non ha ancora aggiornato il suo profilo Facebook, mentre Pierfranco Maffè non è un estimatore dei social tanto da non avere neppure una sua pagina.

Martina Sassoli invece su Facebook ha postato una sua foto in veste di mamma insieme al suo piccolo Pietro. Un post dove in primis ringrazia proprio il suo bambino. "Prima donna assoluta a Monza !!! E il primo pensiero va a questo piccolo esserino. Al biondino nella foto - scrive -. Perché è solo grazie a lui che sono riuscita a emergere nel mondo più maschilista che esista. Quello della politica. E allora non posso che ringraziare lui e le tantissime amiche e tantissimi amici che mi hanno accompagnata in questo percorso. Dalle amicizie storiche a quelle di più recente acquisizione. Ma soprattutto un grazie infinito a chi, da venti anni a questa parte, attraverso l’associazionismo femmile , mi ha insegnato il vero e profondo valore che noi donne abbiamo e dobbiamo sempre più diffondere anche nelle istituzioni".

Per adesso nessun post sui social da parte dei veterani (anche se di schieramenti opposti) Andrea Arbizzoni e Pietro Zonca. Mentre sulla pagina Facebook di Arianna Bettin sono subito arrivati i complimenti dei compagni di partito. Stefano Galli ha ringraziatro il suo team (e prima ancora la sua famiglia) "304 non sono i voti ma il numero di singole persone che hanno deciso di credere in me. Un risultato straordinario che vivo con emozione e che mi classifica come secondo nella lista di Fratelli d’Italia, quinto nella coalizione e nono su 510 candidati. Questo successo ovviamente non è solo mio ma di ogni singolo cittadino che mi ha votato". Mentre anche Stefano Galbiati non ha ancora affidato alla rete le emozioni e ringraziamenti per i risultati ottenuti.