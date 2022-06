Domenica il ballotaggio: ecco come si vota

Monza si prepara al ballottaggio di domenica 26 giugno per la scelta del prossimo sindaco: si vota dalle 7 alle 23. La competizione sarà tra i candidati Dario Allevi, primo cittadino uscente sostenuto dal centrodestra che al primo turno ha ottenuto il 47,12% (20.891 voti) e Paolo Pilotto, appoggiato dal centrosinistra con il 40,08% (17.767 voti).

Come si vota

La scheda per il ballottaggio riporta il nome e il cognome dei candidati Sindaco, inseriti nell’apposito riquadro, sotto cui sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo dove è scritto il nome del candidato prescelto. Non è ammesso il voto disgiunto. La scelta da effettuare è tra i due primi candidati sindaco e non anche sulle liste (scelta già effettuata al primo turno). La scheda che presenta un segno sul nome di un candidato sindaco e anche sul simbolo di una lista che appoggia l'altro candidato è nulla. Vince il ballottaggio il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità la vittoria spetta al candidato più anziano di età. Possono partecipare al ballottaggio tutti i cittadini maggiorenni con diritto di voto muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento.

Le alleanze

Dario Allevi, che al primo turno è stato sostenuto dalla lista civica Noi con Dario Allevi, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega al ballottaggio sarà sostenuto anche dalla lista civica Civicamente (che il 12 giugno ha totalizzato 2562 voti con il 5.78 %). Paolo Pilotto, che al primo turno è stato sostenuto da Pdm Italia Viva-Psi, Europa Verde, Azione con Calenda, Possibile, LabMonza, Pilotto sindaco Monza attiva e solidale al ballottaggio sarà sosteniuto anche dalla lista Movimento Moccia per Monza (che il 12 giugno ha totalizzato 883 voti con l’1,99 %). Durante la giornata di ballottaggio, l’affluenza e i risultati potranno essere seguiti in diretta online online su www.comune.monza.it o sulla piattaforma ministeriale Eligendo https://elezioni.interno.gov.it/.

Rilascio di tessere e carta d'identità

Lo Sportello al Cittadino, per il solo rilascio delle tessere elettorali, sarà aperto venerdì 24 e sabato 25 giugno dalle 8.30 alle 18, mentre domenica 26 dalle 7 alle 23. Anche l'ufficio Elettorale venerdì 24 resterà aperto dalle ore 8.30 alle 18. Domenica 26 giugno, inoltre, solo gli elettori sprovvisti di carta di identità a causa di furto o smarrimento e con copia della denuncia possono rivolgersi agli sportelli dell’Anagrafe in piazza Carducci dalle 8.30 alle 18. Bisogna presentarsi con la fotocopia della denuncia e una fototessera recente. Saranno rilasciate carte d'identità elettroniche solo ed esclusivamente per consentire il voto a chi non sia in possesso di alcun documento di riconoscimento.

Per chi è a casa con il covid

Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di isolamento per covid19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio. La domanda e gli allegati devono essere inoltrati esclusivamente all'indirizzo mail: elettorale@comune.monza.it, pec:elettorale@pec.comune.monza.it. Le istruzioni sulla documentazione da allegare alla domanda sono online. Il voto viene raccolto a domicilio durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 26 giugno.

Trasporti gratis per anziani e disabili

Per agevolare il voto agli elettori con difficoltà motorie, l’amministrazione comunale organizza servizi di trasporto gratuito. In particolare per gli anziani è previsto un servizio con autista, mentre per gli elettori con gravi difficoltà di deambulazione è disponibile un automezzo appositamente attrezzato. Entrambi i servizi devono essere prenotati all'ufficio Elettorale telefonando ai numeri: 0392372292 / 0392372295 / 0392372508. Il servizio di trasporto ai seggi sarà effettuato domenica 26 giugno dalle 8.30 alle 12.30 ,e dalle 13 alle 18.

Per accedere ai seggi

Per accedere ai seggi elettorali sono previste alcune raccomandazioni: è fortemente consigliato l'uso della mascherina chirurgica da parte degli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio, ad esempio i rappresentanti di lista; il distanziamento fisico mantenendo uno spazio interpersonale di almeno un metro; la rigorosa igiene delle mani, personale e dell'ambiente; l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato la scheda, la inserisce direttamente nell’urna.