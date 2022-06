Elezioni comunali a Lentate sul Seveso: candidati e liste

Domenica 12 giugno a Lentate sul Seveso si vota per eleggere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 e alla urne, insieme al voto per le amministrative, ci si potrà esprimere per i cinque quesiti referendari sulla Giustizia. Lo scrutinio per le elezioni amministrative inizierà poi lunedì 13 maggio a partire dalle 14.

A Lentate sul Seveso i candidati sindaco sono due: il primo cittadino uscente Laura Ferrari e lo sfidante del centrosinistra Marco Mondelli.

Laura Ferrari

Laura Ferrari prova a bissare il primo mandato e a ritornare sindaco per la seconda volta. Avvocato, mamma e da oltre 20 anni sempre attiva in politica locale per il centrodestra, cerca di continuare il percorso amministrativo degli ultimi anni. Un tour de force nelle frazioni per incontrare i cittadini: il mantra, scelto presentando il programma elettorale, è nel segno della continuità. A sostenere il sindaco uscente il centrodestra unito Forza Italia e la lista civica Vivere Lentate oltre a Lega e Frarelli d'Italia. Qui le liste e i nomi dei candidati.

Marco Mondelli

mprenditore nel settore del tessile arredo, padre di tre figli e da sempre attivo nel sociale della sua Lentate. A guidare il centrosinistra nella capagna elettorale 2022 è in corsa Marco Mondelli. A sostenere il candidato sindaco il Partito democratico e la lista civica Cittadini per Lentate. Qui le liste che sostengono a sua candidatura.