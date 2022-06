Il neosindaco Pilotto festeggia: in piazza musica, frutta e rinfresco per tutti

A neanche 24 ore dalla sua proclamazione il neosindaco Paolo Pilotto scende in piazza e festeggia con tutti i monzesi. L'appuntamento è per questa sera, lunedì 27 giugno, dalle 21 in piazza Roma, davanti all'Arengario.

Una grande festa estesa - come spiegano gli organizzatori - non solo a chi ieri ha scelto di dare la preferenza al candidato del centrosinistra, ma anche agli elettori di Dario Allevi e a chi alle urne non si è presentato. Il programma prevede musica, rinfresco (anche a base di frutta) e dj set. Il neosindaco interverrà con un breve discorso e poi la serata proseguirà all'insegna del divertimento. Come già successo stanotte, durante i festeggiamenti, c'è l'invito a portare qualcosa di arancione il colore simbolo di questa campagna elettorale.

Paolo Pilotto è il nuovo sindaco di Monza e dopo cinque anni di amministrazione di centrodestra la città torna al centrosinistra. Nonostante il vantaggio registrato al primo turno dall'avversario Dario Allevi, Pilotto dopo un testa a testa è riuscito a ribaltare la partita politica al ballottaggio. 62 anni, sposato e con due figli, insegnante e vicepreside del liceo Zucchi di Monza. Il candidato del centrosinistra ha vinto al ballottaggio ottenendo il 51,21% dei voti contro il sindaco uscente e candidato del centrodestra Dario Allevi che si è fermato al 48,79%. Sono stati 18.307 i voti a favore di Pilotto,17.445 quelli per Allevi con uno scarto di meno di mille preferenze. Un risultato su cui ha pesato non poco anche l'astensionismo che si è registrato alle urne con meno di quattro monzesi su dieci che si sono presentati alle urne.