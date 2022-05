Forza Italia presenta la squadra per la corsa all'Allevi bis

"Oggi si è aperta ufficialmente la campagna elettorale di Forza Italia a Monza ed è stato un grande orgoglio per me presentare la squadra dei candidati. Una Lista composta dagli amministratori uscenti, da chi ha già esperienza politica, ma anche da nuovi amici che rappresentano il mondo del lavoro, delle professioni e del volontariato. Tutti con lo stesso sogno: far rieleggere il nostro sindaco Dario Allevi e continuare insieme a prenderci cura di Monza. Grazie a Licia Ronzulli, Andrea Mandelli e Fabrizio Sala per la loro partecipazione". Questo il commento di Giuliano Ghezzi, coordinatore cittadino di Forza Italia, dopo la presentazione domenica dei candidati che sosterranno il 12 giugno il sindaco uscente Dario Allevi.

Una squadra con nomi noti (gli assessori uscenti Martina Sassoli, Massimiliano Longo e Piefranco Maffè). Confermati anche i consiglieri uscenti Franco Cosi, Alessandra Onofri, Francesco Cirillo, Marco Ferrari e Vito Santese. Ecco la lista:

Martina Sassoli

Massimiliano Lucio Longo detto Max

Pierfranco Maffè

Sandra Onofri Pirovano detta Alessandra

Francesco Cirillo

Franco Cosi

Marco Ferrari

Vito Michele Santese

Cristina Barni Liverani

Gherardo Maria Brunetti

Salvatore Calì

Marco Capuano

Cosimo Celso

Gaetano Cerchiara

Antonella Crippa

Anna Del Prete

Elisa Favaro in Patarga

Patrizia Fischetti

Antonietta Fenisia Gallo

Giovanni Garofalo

Michele Gentile

Marisa Geraci Rizzo

Antonella Licciardi

Francesco Montaperto

Stefano Antonio Palumbo

Alice Regalia

Concetta Restifo detta Beba

Barbara Sala

Patrizia Scanagatti detta Scannagatti

Alessandro Scotti detto Sandro

Giuseppe Villa

Graziella Villareale