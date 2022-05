Gianpiero Bocca corre per diventare sindaco: liste e candidati

Grande conoscitore della macchina comunale (e provinciale) ha preso le redini del centrosinistra dopo il forfait del sindaco uscente Maurilio Longhin. Il candidato per il centrosinistra di Cesano Maderno - appoggiato da Vivicesano, Pd, Alleanze Civiche, Passione Civica, Pensiero Indipendente - è Gianpiero Bocca.

Conosciamo il candidato: chi è Gianpiero Bocca

Classe 1970, è stato dirigente dell’area Persona e Famiglia del comune di Desio e un presente da funzionario in provincia, dove si occupa, tra l’altro, dello sportello dedicato al Pnrr. Bocca a Cesano Maderno ha ricoperto ruoli apicali sia in giunta che negli uffici. Dal 1998 al 2005 è stato infatti responsabile dell’ufficio cultura e dello staff del sindaco, ed è stato anche nell’ultima giunta guidata dal quattro volte sindaco Gigi Ponti come assessore alle politiche giovanili, comunicazione ed eventi, tra il 2016 e il 2017. Volto noto della comunità, è anche tra i fondatori del circolo culturale Don Bosco che gestisce il cineteatro Excelsior. A sostenerlo il Partito democratico e quattro liste civiche:

Vivicesano

Manuel Tarraso

Paolo detto Alberto Vaghi

Rosanna Arnaboldi

Leonardo Guanziroli

Marina Attanasio

Simone Balzarotti

Gian Franco Aurelio Camolese

Valentina Citterio

Gianluca De Mango

Alessandra Figini

Daniela Gazzola

Andrea Lastella

Cosimo Lazzarotto

Giacoma detta Mina Mantova

Silvio Merlo

Marco Mornata

Chiara Maria Passoni

Maria Carolina Pede

Maura Polonia

Elisa Romanò

Chiara Romeo

Fabrizio Ruzza

Chiara Scotti

Andrea Zanata

Partito Democratico

Maurilio Longhin

Marco Violato

Daniele Barison

Cinzia Battaglia

Silvia Boldrini

Simona Buraschi

Dario Carcano

Maria Cipolla

Giacomo Dalla Cort

Gianluca D’amato

Paolo Donghi

Roberto Foltran

Donatella Migliorino

Lilia Monti

Silvano Nespoli

Pietro Nicolaci

Marco Oggioni

Pietro Luigi Ponti (detto Gigi)

Francesco Romeo

Alessandra Sabbatini

Graziella Taibbi

Enzo Tonti

Elisa Zanellato

Vincenzo Zucchi

Alleanze Civiche

Salvatore Giarratano

Vincenzo Bacino

Lorenzo Abbruzzese

Zakia Ait El Ghazi

Sabrina Alotto

Maria Simonetta Barzaghi

Samuela Dominique Caminiti

Lisa Criscenti

Salvatore Crivello

Luigi Danza

Daniela Genuardo

Giuseppina Incamicia

Giampiero Nieddu

Landivar Mishell Pantoja

Andrea Paradiso

Gaetano Ponti

Barbara Rausa

Adriana Marilena Redaelli

Danila Assunta Sette

Paola Sinopoli

Ylenia Torri

Silvia Vaghi

Antonino Vaiana

Edgardo Sebastiano Zilioli

Passione Civica

Nadia Elisa Speronello

Raffaele detto “Raffo” Di Staso

Martina Detta “Gea” Morazzi

Massimiliano Bevacqua

Emanuela Adorno

Angelo Dolce

Patrizia Bernasconi

Leonardo “detto Leo” Giussani

Valeria Candio Ermes Guerra

Simona Monica Laura D’auria

Luca Gusmaroli

Paola Franceschetti

Gabriele detto “Masu” Masulli

Greta Gallia

Matteo Milia

Alessia Interlandi

Alberto Porro

Manola detta “Manola”

Ranzato Stefano

Pietro Santambrogio

Marta Tadiotto

Daniele detto “Dandy” Vavassori

Graziella Luigina Zorzetto

Gabriele Vergani

Pensiero Indipendente

Giampiero Greco

Marianna Ballerini

Matteo Casati

Daniela Romagnolo

Bruno Ciceri

Rosa Caputi

Edmondo Paris

Elisabetta Sormani

Edoardo Villa

Silvia Vegini

Vincenzo Palumbo

Giulia Corbini

Domenico Mangano

Maria Branca

Matteo Giagnacovo

Francesca Arosio

Gianluca Consoli

Angela Romolo

Simona Arrigo

Alessandra Silvestri

Alessandra Imperato

Chiara Pepe

Mirko Bocchi

Pamela Napoli