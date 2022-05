Italia Viva e Psi insieme per Pilotto: ecco programma e candidati

Insieme per una #Monzapiùattenta. Questo l'hastag scelto da Italia Viva-Psi che per le elezioni amministrative del 12 giugno hanno deciso di correre insieme sostenendo il candidato del centro sinistra Paolo Pilotto.

Una squadra formata da 26 persone, uomini e donne eterogeni per età, competenze personali e provenienti da tutti i quartieri di Monza. La presentazione ufficiale sabato 14 maggio al centro civico LibertHub di viale Libertà alla presenza dei due coordinatori regionali e onorevoli di Italia Viva Maria Chiara Gadda e Mauro Del Barba, e al responsabile della segretaria regionale Roberto Cociancich. Al termine dell'incontro sono giunti anche i saluti di Elisa Ratti, coordinatrice provinciale del Psi Monza e Brianza.

"La lista è il risultato della collaborazione locale tra i due partiti che condividono un forte spirito riformista - si legge nel comunicato stampa -. Quello giovanissimo di Italia Viva e quello del Partito Socialista Italiano (partito più longevo in Italia con ben 130 anni di storia), collaborazione e sinergia già presente tra l’altro nel Senato della Repubblica. Siamo una lista nuova, una realtà nascente nel panorama politico di Monza con la consapevolezza, però, di poter fare la differenza in termini di contenuti e azioni concrete. Per una Monza più bella, più attenta alle donne, alla cultura, ai quartieri, alla sicurezza e a tanto altro".

I due capolista sono due volti noti della politica e del mondo sociale monzese: per Italia Viva Francesca Pontani 5 anni tra i banchi dell'opposizione della Giunta Allevi, e per il Psi Vincenzo Di Rienzo esponente storico del Psi oltre che preside di diversi licei di Monza.

"È importante essere al servizio delle persone con coraggio e mettendoci la faccia - ha commentato Alberto Pilotto, coordinatore cittadino e provinciale di Italia Viva, e nella lista dei candidati -. Proprio con quello stesso spirito che ha guidato l’ultima Leopolda fiorentina guidata ed ideatada Matteo Renzi, leader di Italia Viva". Al centro dell'impegno dei candidati i diversi aspetti della vita cittadina, ciascuno con le proprie competenze e sensibilità: scuola, cultura, welfare, asili, giovani, questione femminile, mobilità, lavoro, sicurezza e molti altri.

Ecco i candidati di Italia viva - Psi

Francesca Pontani

Vincenzo Di Rienzo

Laura Pisani

Alberto Pilotto

Donatella Cunegatti

Valter Artelli

Anna Maria Mascitelli

Bruno Tarallo

Alessandra Sensolo

Ludovico Maria Grega

Catello Giglio

Maria Rizzato

Maurizio Badalucco

Luca Ferracci

Salvatore Modica

Giovanni Galli

Johannes (detto Jos) Ebbing

Silvia Gervasoni

Valeria Modica

Rachad Alam Eddine

Lorenzo De Caria

Micaela Frisoli

Marvila Sierra Moquete

Massimo Martini

Davide Morabito

Mirco Bertazzoni