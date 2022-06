LabMonza: ecco i candidati che sostengono Paolo Pilotto

Anche LabMonza al fianco di Paolo Pilotto. La lista civica sosterrà il candidato sindaco per il centro sinistra alle prossime elezioni amministrative di Monza del 12 giugno.Paolo Pilotto, 60 anni, insegnante di religione al liceo classico Zucchi. Una lunga carriera nel mondo della politica monzese che lo ha visto anche ricoprire i ruoli di assessore all'Istruzione nella prima giunta Mariani e poi in quella Faglia, di consigliere provinciale, e poi dal 2017 di nuovo in aula come consigliere nelle file dei dem. Ecco i candidati della lista LabMonza

LabMonza

Arianna Bettin

Lorenzo Spedo

Filippo Villa

Francesca Montanari

Andrea Farina (detto Faro)

Elena Mauri

Giulia Gherardi

Francesco Racioppi

Giulia Paola Cazzioli

Massimo Benetti

Marta Giuditta Sala

Emanuela Bandini

Lorenzo Biassoni

Arianna Biguzzi

Francesco Calabrò

Marta Calderini

Vincenzo Camparada

Lorenzo Catelani (detto Cata)

Sergio Cucci

Susanna Dehò

Ezio Dondè

Marco Emilio Erba

Alessandro Gerosa (detto Gerry)

Laura Lanzanova

Francesca Malberti

Elena Mantovani

Maria Chiara Mirone

Jacopo Pietraroia

Rodolfo Profumo

Dafne Sagrati

Matteo Giuseppe Stucchi

Claudia Valtorta