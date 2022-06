"Lo sport preferito del centrosinistra? Il lancio del fango"

La scelta di Paolo Piffer di appoggiare al ballottaggio il sindaco Dario Allevi ha creato scompiglio. Dopo l'annuncio ufficiale i social si sono scatenati e sono arrivate tante critiche anche da esponenti politici del centrosinistra.

A prendere le difese di Paolo Piffer tutta la coalizione di centro destra: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Noi con Dario Allevi difendono la scelta di Civicamente e lo fanno con un comunicato congiunto. "È proprio in queste ore che si è riattivata la macchina dell’odio, strumento storico delle campagne elettorali della sinistra. Questa volta, oggetto degli insulti, è Paolo Piffer insieme alla sua lista Civicamente, colpevoli (secondo loro) di essersi macchiati del peggior crimine politico: apparentarsi con Dario Allevi e scegliere come compagni di viaggio le liste del centrodestra cittadino - si legge nella nota -. La coalizione di centrodestra non ha mai avuto paura di aprirsi al dialogo. La decisione di Paolo Piffer è stata più naturale di quanto potesse essere il contrario".

Una scelta che al centrosinistra (ma anche agli ex alleati di Piffer Volt ed Europa+) non è piaciuta. Critiche anche da una parte dell'elettorato di Piffer che ha bocciato la decisione si schierarsi con Dario Allevi. "Ma il centrosinistra, come era immaginabile, ha rubricato questa scelta, democratica e legittima, come un gravissimo atto di viltà politica - si legge ancora nella nota ufficiale del centrodestra -. Ci domandiamo come, al contrario, avrebbero commentato se Piffer e Civicamente avessero scelto diversamente. D’altronde basti ricordare che è stato lo stesso Pilotto, la sera delle elezioni del primo turno, a invitare Piffer a entrare in alleanza con il centrosinistra. Se così fosse stato, ovviamente, ci sarebbe stato un coro osannatorio pronto a celebrare la Sacra Alleanza e Piffer sarebbe diventato il paladino della sinistra, con buona pace del civismo. Complimenti, dunque, a tutta la squadra capitanata da Pilotto che ancora una volta si dimostra abilissima nella discutibile arte del doppiopesismo e in quella ancora più odiosa della macchina del fango. Noi al contrario loro, nemmeno commentiamo la scelta del centrosinistra, comunicata in queste ore, di apparentarsi con la lista - anch’essa civica- Movimento Moccia per Monza".

Questa mattina, lunedì 20 giugno, nella sede del Pd di via Arosio si terrà la conferenza stampa durante la quale l'ex magistrato Ambrogio Moccia a capo di Movimento Moccia per Monza ufficializzerà il sostegno alla coalizione di centrosinistra guidata da Paolo Pilotto e formata da Pd, Italia Viva-Psi, Europa Verde, LabMonza, Possibile, Azione con Calenda, Pilotto Sindaco Monza Attiva e Solidale