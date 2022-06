Elezioni a Lentate sul Seveso, Laura Ferrari è di nuovo sindaco

A Lentate sul Seveso Laura Ferrari è stata riconfermata sindaco. La sindaca uscente, candidata di centrodestra, ha vinto le elezioni, battendo lo sfidante di centrosinistra Marco Mondelli. I cittadini hanno scelto di accordare nuovamente fiducia al primo cittadino Laura Ferrari.

Nel comune brianzolo ha votato il 46,37% degli aventi diritto: questo il dato definitivo dell'affluenza diffuso dalla prefettura con la rilevazione delle 23, a urne chiuse. Cinque anni fa a votare era stato il 52,65% dei cittadini.

In attesa che i dati ufficiali dello scrutinio vengano validati dalla prefettura per l'elezione del sindaco sono arrivate diverse congratulazioni anche da parte di esponenti politici, tra cui l'assessore regionale Fabrizio Sala.

Qui, non appena disponibili, verranno pubblicati i risultati delle elezioni.

Chi è Laura Ferrari, sindaco di Lentate

Laura Ferrari si è ricandidata provando a bissare il primo mandato e a ritornare sindaco per la seconda volta. E l'impresa è riuscita. Avvocato, mamma e da oltre 20 anni sempre attiva in politica locale per il centrodestra, cerca di continuare il percorso amministrativo degli ultimi anni. A sostenere il sindaco uscente il centrodestra unito Forza Italia e la lista civica Vivere Lentate oltre a Lega e Frarelli d'Italia.

Laura ferrari ha vinto alle urne contro lo sfidante di centrosinistra Marco Mondelli. Imprenditore nel settore del tessile arredo, padre di tre figli e da sempre attivo nel sociale della sua Lentate. A sostenere il candidato sindaco c'erano il Partito democratico e la lista civica Cittadini per Lentate.