Elezioni comunali a Lentate sul Seveso, chi ha vinto

A Lentate sul Seveso i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco dopo il termine del mandato del primo cittadino Laura Ferrari (centrodestra) che ha scelto di ricandidarsi. A sfidarla il candidato del centrosinistra Marco Mondelli.

Alle 23 di domenica 12 giugno si sono chiusi i seggi e sono iniziate le operazioni di scrutinio per il referendum sulla Giustizia. Lo spoglio delle schede relative alle elezioni amministrative invece prenderà il via lunedì 13 giugno alle 14. E al termine delle operazioni di scrutinio si saprà a chi hanno scelto di affidare la gestione dell'amministrazione comunale per i prossimi cinque anni i cittadini di Lentate sul Seveso. Nel comune ha votato il 46,37% degli aventi diritto: questo il dato definitivo dell'affluenza diffuso dalla prefettura con la rilevazione delle 23, a urne chiuse. Cinque anni fa a votare era stato il 52,65% dei cittadini.

Qui, non appena disponibili, verranno pubblicati i risultati delle elezioni.

Chi erano i candidati a Lentate

A Lentate sul Seveso i candidati sindaco sono due: il primo cittadino uscente Laura Ferrari e lo sfidante del centrosinistra Marco Mondelli. Laura Ferrari prova a bissare il primo mandato e a ritornare sindaco per la seconda volta. Avvocato, mamma e da oltre 20 anni sempre attiva in politica locale per il centrodestra, cerca di continuare il percorso amministrativo degli ultimi anni. A sostenere il sindaco uscente il centrodestra unito Forza Italia e la lista civica Vivere Lentate oltre a Lega e Frarelli d'Italia.

Imprenditore nel settore del tessile arredo, padre di tre figli e da sempre attivo nel sociale della sua Lentate. A guidare il centrosinistra nella capagna elettorale 2022 è in corsa Marco Mondelli. A sostenere il candidato sindaco il Partito democratico e la lista civica Cittadini per Lentate.