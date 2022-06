Elezioni comunali a Lesmo, urne chiuse: l'attesa dei risultati

A Lesmo i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco dopo il termine del mandato Roberto Antonioli (centrosinistra) che non si è ricandidato. I candidati in corsa per la fascia tricolore a Lesmo erano quattro: Francesco Montorio, Luca ZIta, Marco Desiderati e Tino Ghezzi.

Alle 23 di domenica 12 giugno si sono chiusi i seggi e sono iniziate le operazioni di scrutinio per il referendum sulla Giustizia. Lo spoglio delle schede relative alle elezioni amministrative invece prenderà il via lunedì 13 giugno alle 14. A Lesmo ha votato il 47,35% degli aventi diritto, un dato inferiore rispetto all'affluenza di cinque anni fa (48,17%).

Qui, non appena disponibili, verranno pubblicati i risultati delle elezioni.

I quattro candidati a Lesmo

A Lesmo la corsa elettorale ha visto quattro protagonisti. Dopo due mandati consecutivi per Roberto Antonioli con Lesmo Amica, la civica di centrosinistra ha puntato sull’ex grillino Francesco Montorio. Il centrodestra è spaccato in due con Luca Zita consigliere di minoranza sostenuto da Udc, Fratelli d’Italia e Lesmo al Centro. Lega e Forza Italia sostengono invece il nome dell’ex sindaco Marco Desiderati come guida dell’alleanza. A completare il quadro c’è la lista civica di Idea Lesmo con il candidato sindaco Tino Ghezzi presidente del Dream Volley a Peregallo. Non si vedevano così tanti candidati per la fascia tricolore a Lesmo dal 1997.

