Elezioni comunali a Lissone, chi ha vinto

A Lissone i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco dopo il termine del doppio mandato (con dieci anni di amministrazione) del primo cittadino Concettina Monguzzi che non si è ricandidata. I candidati in corsa per la fascia tricolore a Lissone erano cinque: Antonino Erba, Pier Marco Fossati, Fabrizio Cortesi, aura Borella e Lino Fossati.

Alle 23 di domenica 12 giugno si sono chiusi i seggi e sono iniziate le operazioni di scrutinio per il referendum sulla Giustizia. Lo spoglio delle schede relative alle elezioni amministrative invece prenderà il via lunedì 13 giugno alle 14. E al termine delle operazioni di scrutinio si saprà se i cittadini a Lissone hanno eletto il nuovo sindaco al primo turno o se si tornerà a votare domenica 26 giugno, per il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A Lissone ha votato il 46,88% degli aventi diritto, un dato inferiore rispetto all'affluenza di cinque anni fa (50,12%).

Qui, non appena disponibili, verranno pubblicati i risultati delle elezioni.

I 5 candidati a Lissone

La seconda città per numero di abitanti della Brianza è andata alle urne per scegliere il successore di Concettina Monguzzi, da 10 anni alla guida per il centrosinistra della città. Cinque i candidati. Antonio Erba, assessore uscente e designato successore della coalizione di centrosinistra composta da Pd, Vivi Lissone, Listone, Lissone al centro e Riformisti per Lissone. Pier Marco Fossati, capogruppo del Movimento 5 Stelle Lissone, è sostenuto dai grillini che puntano sull’esponente eletto nella passata tornata elettorale. In corsa anche Fabrizio Cortesi per Europa Verde, lista ecologista. Per il centrodestra un candidato unico sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Per Lissone Oggi e Lissone in Movimento: è l’avvocato 44enne Laura Borella. A completare il quadro per la lista civica Prima Lissone, costituita da ex Lega (i meroniani), e sostenuta da ItalExit, ha scelto infine Lino Fossati.